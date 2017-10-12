В Уфе без горячей и холодной воды останутся дома в двух районах
Сегодня в Уфе без воды останутся несколько жилых домов в Калининском и Октябрьском районах, сообщает Уфаводоканал.
Сегодня в Уфе без воды останутся несколько жилых домов в Калининском и Октябрьском районах, сообщает Уфаводоканал.
Так, с 10 утра до 10 вечера холодную воду отключат по следующим адресам в Калининском районе — читать здесь.
В Октябрьском районе отключат как холодную, так и горячую воду по следующим адресам — читать здесь.