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07:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе без горячей и холодной воды останутся дома в двух районах

Сегодня в Уфе без воды останутся несколько жилых домов в Калининском и Октябрьском районах, сообщает Уфаводоканал.

Так, с 10 утра до 10 вечера холодную воду отключат по следующим адресам в Калининском районе — читать здесь.

В Октябрьском районе отключат как холодную, так и горячую воду по следующим адресам — читать здесь.

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