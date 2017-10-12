Второй образец самолета МС-21 из Иркутска могут передать на испытания до конца 2017 года
Сейчас самолет находится в процессе окончательной сборки.
Сейчас самолет находится в процессе окончательной сборки.
Второй образец самолета МС-21−300 Иркутского авиационного завода могут передать на испытания до конца 2017 года. В настоящее время работа идет по графику, лайнер проходит окончательную сборку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили на предприятии «Иркут».
«Пока что судить о передаче второго образца МС-21 до конца года рано. Здесь не столько важна скорость, сколько качество. Все производство нацеленно именно на это», — отметили на производстве.
Согласно планам самолет должен к концу 2017 года быть передан на
Напомним, что лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 (собираемый в Иркутске) в Алжир. Соответствующее заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках рабочей группы