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06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Второй образец самолета МС-21 из Иркутска могут передать на испытания до конца 2017 года

Сейчас самолет находится в процессе окончательной сборки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Второй образец самолета МС-21−300 Иркутского авиационного завода могут передать на испытания до конца 2017 года. В настоящее время работа идет по графику, лайнер проходит окончательную сборку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили на предприятии «Иркут».

«Пока что судить о передаче второго образца МС-21 до конца года рано. Здесь не столько важна скорость, сколько качество. Все производство нацеленно именно на это», — отметили на производстве.

Согласно планам самолет должен к концу 2017 года быть передан на Летно-испытательное подразделение.

Напомним, что лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер также добавил, что испытания проходят успешно, все системы работают исправно.

Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 (собираемый в Иркутске) в Алжир. Соответствующее заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках рабочей группы российско-алжирской межправительственной комиссии.

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