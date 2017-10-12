Второй образец самолета МС-21 из Иркутска могут передать на испытания до конца 2017 года

Источник: IrkutskMedia.ru

Второй образец самолета МС-21−300 Иркутского авиационного завода могут передать на испытания до конца 2017 года. В настоящее время работа идет по графику, лайнер проходит окончательную сборку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили на предприятии «Иркут».

«Пока что судить о передаче второго образца МС-21 до конца года рано. Здесь не столько важна скорость, сколько качество. Все производство нацеленно именно на это», — отметили на производстве.

Согласно планам самолет должен к концу 2017 года быть передан на Летно-испытательное подразделение.

Напомним, что лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер также добавил, что испытания проходят успешно, все системы работают исправно.