Новую школу на 1100 учеников построят в Бердске

Работа начнется уже в следующем году. Последнюю школу в городе построили 25 лет назад, с тех пор население выросло, и многие школы работают в две смены.

11 октября Бердск посетил депутатский комитет Законодательного собрания НСО по вопросам образования. Одним из вопросов, рассматривавшихся на выездном заседании комитета, стал вопрос строительства новой школы. На 105 тысяч населения в городе Бердске приходится 14 школ и казачий кадетский корпус. Последнюю школу в городе построили 25 лет назад. С тех пор население выросло, а школы перестали вмещать всех учеников, и многим пришлось работать в две смены.

Заместитель главы Бердска по вопросам социальной политики Сергей Носов рассказал, что наиболее остро проблема с недостатком учебных мест стоит в отдаленных районах Бердска. Поэтому принято решение построить школу в микрорайоне «Южный».

Строительство школы начнется уже в 2018 году и закончится в течение двух лет. Предполагается, что школа вместит 1100 учеников и будет оборудована по последним стандартам образовательных учреждений и безопасности.

И. о. министра образования Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что строительство школы будет вестись за счет федерального бюджета при софинансировании областного. На постройку школы будет потрачено 800 млн рублей. На сегодняшний день подтверждено финансирование из федерального бюджета в размере 480 млн. Ведутся работы по дальнейшему привлечению средств.

— Что касается необходимости строительства школы, то она очевидна. Ввод новой школы на 1100 мест должен максимально разгрузить близлежащие школы, чтобы они могли работать в одну смену, — сказал и.о. министра.

Депутат Законодательного собрания НСО Зоя Родина рассказала, что рядом со школой планируется построить детский сад. К сожалению, нет возможности получить средства на строительство по федеральным программам, власти Бердска рассматривают вопрос государственно-частного партнерства с перспективой дальнейшего выкупа здания, которое, возможно, построит один из застройщиков, работающих в городе.