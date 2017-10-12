Дорожающая картошка: В акимате Алматы объяснили причины

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города в ответ на официальный запрос.

«Прежде всего, в текущем году отмечается низкая урожайность по сравнению с прошлым годом. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: обильные дожди в весенний период и ранние заморозки осенью. Вместе с тем наблюдается увеличение спроса со стороны сопредельных государств на плодово-овощную продукцию, в том числе и на картофель», — пояснили в управлении.

Урегулировать ситуацию в акимате Алматы хотят «за счет создания конкурентной среды, а также осуществления прямых поставок сельхозпродукции на ярмарки, рынки и торговые точки города».

В ведомстве отметили, что ежедневно сотрудниками проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

«На текущей неделе пройдет ярмарка товаропроизводителей Жамбылской области, где картофель будет реализовываться по цене от 110 тенге за килограмм», — сообщили в управлении сельского хозяйства.