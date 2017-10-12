Дорожающая картошка: В акимате Алматы объяснили причины
Рост цен на картофель по всему Казахстану вызван двумя основными причинами — низкой урожайностью и заграничным спросом.
Рост цен на картофель по всему Казахстану вызван двумя основными причинами — низкой урожайностью и заграничным спросом.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города в ответ на официальный запрос.
«Прежде всего, в текущем году отмечается низкая урожайность по сравнению с прошлым годом. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: обильные дожди в весенний период и ранние заморозки осенью. Вместе с тем наблюдается увеличение спроса со стороны сопредельных государств на
Урегулировать ситуацию в акимате Алматы хотят «за счет создания конкурентной среды, а также осуществления прямых поставок сельхозпродукции на ярмарки, рынки и торговые точки города».
В ведомстве отметили, что ежедневно сотрудниками проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания.
«На текущей неделе пройдет ярмарка товаропроизводителей Жамбылской области, где картофель будет реализовываться по цене от 110 тенге за килограмм», — сообщили в управлении сельского хозяйства.
Напомним, на одном из рынков в Алматы 11 октября диапазон цен на картофель составил 150−170 тенге. Продавцы сообщили, что подорожание происходит ежедневно и что буквально неделю назад продавали картошку по 120 тенге за килограмм.