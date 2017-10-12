Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
07:47 (мск), источник: Tengrinews

Дорожающая картошка: В акимате Алматы объяснили причины

Рост цен на картофель по всему Казахстану вызван двумя основными причинами — низкой урожайностью и заграничным спросом.

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города в ответ на официальный запрос.

«Прежде всего, в текущем году отмечается низкая урожайность по сравнению с прошлым годом. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: обильные дожди в весенний период и ранние заморозки осенью. Вместе с тем наблюдается увеличение спроса со стороны сопредельных государств на плодово-овощную продукцию, в том числе и на картофель», — пояснили в управлении.

Урегулировать ситуацию в акимате Алматы хотят «за счет создания конкурентной среды, а также осуществления прямых поставок сельхозпродукции на ярмарки, рынки и торговые точки города».

В ведомстве отметили, что ежедневно сотрудниками проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

«На текущей неделе пройдет ярмарка товаропроизводителей Жамбылской области, где картофель будет реализовываться по цене от 110 тенге за килограмм», — сообщили в управлении сельского хозяйства.

Напомним, на одном из рынков в Алматы 11 октября диапазон цен на картофель составил 150−170 тенге. Продавцы сообщили, что подорожание происходит ежедневно и что буквально неделю назад продавали картошку по 120 тенге за килограмм.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Более 400 человек из 20 стран мира примут участие в форуме Aktobe Invest-2017
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь