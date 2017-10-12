В Новосибирске на две недели ограничат движение на улице Воинской
Движение будет ограничено на перекрестке с улицей Бориса Богаткова, рассказали в муниципалитете.
Движение будет ограничено на перекрестке с улицей Бориса Богаткова, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске на две недели ограничат движение на улице Воинской, об этом сообщает
На перекрестке улиц Воинская и Бориса Богаткова, районе дома № 3, с 11 по 24 октября будет сужена проезжая часть на три метра.
Причина — аварийный ремонт водопровода.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в муниципалитете.