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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на две недели ограничат движение на улице Воинской

Движение будет ограничено на перекрестке с улицей Бориса Богаткова, рассказали в муниципалитете.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на две недели ограничат движение на улице Воинской, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На перекрестке улиц Воинская и Бориса Богаткова, районе дома № 3, с 11 по 24 октября будет сужена проезжая часть на три метра.

Причина — аварийный ремонт водопровода.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в муниципалитете.

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