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06:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предприятия Иркутской области создадут пять промышленных кластеров в регионе

Ассоциация кластеров и технопарков готова оказывать содействие.

Источник: IrkutskMedia.ru

Организации Иркутской области планируют создать пять промышленных кластеров в регионе. С такими итогами завершилась сессия стратегического планирования, организованная ассоциацией кластеров и технопарков при участии Минэкономразвития Иркутской области и Центра кластерного развития региона. Ассоциация готова оказывать содействие как минимум по развитию пяти кластеров в Приангарье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Директор ассоциации Андрей Шпиленко детально рассказал руководителям более 50-ти иркутских предприятий о механизме формирования и работы промышленных кластеров, а также требованиях к ним министерства промышленности и торговли РФ. Глава ассоциации на конкретных примерах продемонстрировал возможности получения господдержки инициаторами совместных кластерных проектов и ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества.

«С представителями регионального бизнеса, профильных министерств и фондов рассмотрели практический опыт формирования и реализации совместных кластерных проектов, поддержанных Минпромторгом России, чтобы бизнес мог убедиться: кластеры — это не формальные образования, а действенный механизм, который на сегодняшний день достаточно эффективно работает. К тому же другие сибирские регионы — Омская область и Республика Бурятия — данный механизм внедрили и активно его используют», — отметил Андрей Шпиленко.

Руководитель отметил, что ассоциация будет оказывать поддержку фармацевтическому кластеру, который можно создать на базе группы компаний «Фармасинтез». Вполне вероятно, что данный кластер станет межрегиональным, объединив предприятия Приморского края, Тюменской и Иркутской областей. На сегодняшний день в рамках «Фармасинтеза» есть устойчивые кооперационые связи. Создание кластера позволит придать юридический статус сложившимся связям в рамках технологической цепочки создания лекарственных препаратов.

«Также мы видим возможность создания машиностроительного, нефтехимического, агропромышленного и строительного кластеров», — сообщил Андрей Шпиленко.

Отметим, что ассоциация кластеров и технопарков уже оказывает методическую поддержку Центру кластерного развития Иркутской области в рамках создания нефтехимического и машиностроительного кластеров в регионе.

Планируется, что уже в этом году участники нефтехимического и машиностроительного кластеров области направят соответствующие документы в Минпромторг РФ для дальнейшего внесения в реестр промышленных кластеров.

Кроме того, в соответствии с договоренностью по результатам стратегической сессии, представители профильных министерств Иркутской области окажут содействие при форматировании кластеров по требованиям, которые определило правительство РФ.

По словам Андрея Шпиленко, одним из главных результатов рабочего визита ассоциации в Иркутскую область стала проработка совместных кластерных проектов с представителями промышленных предприятий и бизнеса и установление кооперационных связей.

«По сути, промкластеры в регионе уже созданы, но следует придать им соответствующий юридический статус», — считает он.

Отметим, что в соответствии с задачами Минпромторга России, в 2017 году предусмотрено создание не менее десяти промышленных кластеров в восточной части России, в том числе — машиностроительного кластера в Иркутской области.

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