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07:47 (мск), источник: VN.ru

Водителям троллейбусов и трамваев задолжали 14 миллионов зарплаты

Прокурор Новосибирска проверил муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт» на соблюдение ими закона об оплате труда. Результаты проверки показали, что 926 работникам в сфере муниципального транспорта компания задолжала 14,3 млн рублей.

В сентябре 2017 года прокуратура обратила внимание на выплату муниципальным транспортным предприятием заработной платы сотрудникам. Проверка показала неутешительные результаты: 926 водителям и рабочим не выплатили 14,3 млн рублей вопреки трудовому законодательству и принятым в организации нормативным правовым актам.

Чтобы устранить долг перед работниками, прокуратура вынесла директору МКП «Горэлектротранспорт» Евгению Жираткову предостережение, а в отношении главного бухгалтера возбудили дело об административном нарушении по статье «Нарушение трудового законодательства».

«После проверки работникам все же выплатили честно заработанные деньги, — сообщили в прокуратуре области. — Кроме того, сотрудники получили компенсацию за задержку зарплаты. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, предусмотрена ст. 236 ТК РФ».

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