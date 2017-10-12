Водителям троллейбусов и трамваев задолжали 14 миллионов зарплаты

В сентябре 2017 года прокуратура обратила внимание на выплату муниципальным транспортным предприятием заработной платы сотрудникам. Проверка показала неутешительные результаты: 926 водителям и рабочим не выплатили 14,3 млн рублей вопреки трудовому законодательству и принятым в организации нормативным правовым актам.

Чтобы устранить долг перед работниками, прокуратура вынесла директору МКП «Горэлектротранспорт» Евгению Жираткову предостережение, а в отношении главного бухгалтера возбудили дело об административном нарушении по статье «Нарушение трудового законодательства».