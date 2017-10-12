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08:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральские предприятия задолжали работникам 89 млн рублей

В реестре недобросовестных работодателей состоит 31 компания.

Долг по зарплатам в Челябинской области на октябрь 2017 года составил 89 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре «АиФ-Челябинск» рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции региона Ирина Жарикова.

На сегодняшний день в реестре недобросовестных работодателей находится 31 компания. В топе «черного» списка — Кыштымский машиностроительный завод с долгом более 19 млн рублей и челябинское обанкротившееся предприятие ООО «АЕ5000».

«Ситуация по зарплатам в Челябинской области стабильная. В прошлые годы мы фиксировали долги по 300−400 млн», — отмечает Ирина Жарикова.

Отметим, что в 2017 году в Госинспекцию труда поступило 4,8 тысяч жалоб. Из них более 60% касаются задержки зарплат.

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