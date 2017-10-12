Южноуральские предприятия задолжали работникам 89 млн рублей
В реестре недобросовестных работодателей состоит 31 компания.
В реестре недобросовестных работодателей состоит 31 компания.
Долг по зарплатам в Челябинской области на октябрь 2017 года составил 89 миллионов рублей. Об этом в
На сегодняшний день в реестре недобросовестных работодателей находится 31 компания. В топе «черного» списка — Кыштымский машиностроительный завод с долгом более 19 млн рублей и челябинское обанкротившееся предприятие ООО «АЕ5000».
«Ситуация по зарплатам в Челябинской области стабильная. В прошлые годы мы фиксировали долги по 300−400 млн», — отмечает Ирина Жарикова.
Отметим, что в 2017 году в Госинспекцию труда поступило 4,8 тысяч жалоб. Из них более 60% касаются задержки зарплат.