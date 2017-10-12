Южноуральские предприятия задолжали работникам 89 млн рублей

Долг по зарплатам в Челябинской области на октябрь 2017 года составил 89 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре «АиФ-Челябинск» рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции региона Ирина Жарикова.

На сегодняшний день в реестре недобросовестных работодателей находится 31 компания. В топе «черного» списка — Кыштымский машиностроительный завод с долгом более 19 млн рублей и челябинское обанкротившееся предприятие ООО «АЕ5000».

«Ситуация по зарплатам в Челябинской области стабильная. В прошлые годы мы фиксировали долги по 300−400 млн», — отмечает Ирина Жарикова.