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07:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края: Все проблемные дома в регионе достроят к 2019 году

В реестре обманутых дольщиков числятся 59 человек.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае восемь домов, которые возводятся на деньги дольщиков, признаны проблемными. Разобраться с долгостроями региональные власти намерены всего за год. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил председатель комитета государственного строительного надзора правительства края Олег Сутурин.

«Есть дорожная карта по достройке [проблемных объектов]. Мы осуществляем контроль за ее соблюдением. К 2019 году все объекты будут завершены», — рассказал Олег Сутурин.

Председатель комитета госстройнадзора напомнил, что дольщиков, которые годами ждут своих квартир, заносят в специальный реестр.

«Сейчас в Хабаровском крае в реестре обманутых дольщиков [числятся] 59 человек. Наблюдается увеличение, поскольку реестр формируется на основании заявлений граждан. В реестр включены граждане по всем восьми объектам, и сегодня поступают новые заявления от дольщиков этих же объектов», — объяснил Олег Сутурин.

Он отметил, что в этом году в крае создадут фонд защиты дольщиков. Застройщики должны будут отчислять в него 1,2% от цены, указанной в каждом договоре долевого участия. Если застройщик обанкротится, то средства фонда пойдут на завершение строительства. Также эти деньги могут перечислить дольщикам в счет компенсации убытков.

Сейчас в Хабаровском крае на условиях долевого участия строят 101 дом.

Напомним, что в 2017 году одному из главных долгостроев Хабаровска — второй очереди комплекса «Казачья гора» — исполнилось 10 лет. На завершение стройки нужно 125 млн рублей.

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Правительство Хабаровского края: Все проблемные дома в регионе достроят к 2019 году
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