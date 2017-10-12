Правительство Хабаровского края: Все проблемные дома в регионе достроят к 2019 году

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В Хабаровском крае восемь домов, которые возводятся на деньги дольщиков, признаны проблемными. Разобраться с долгостроями региональные власти намерены всего за год. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил председатель комитета государственного строительного надзора правительства края Олег Сутурин.

«Есть дорожная карта по достройке [проблемных объектов]. Мы осуществляем контроль за ее соблюдением. К 2019 году все объекты будут завершены», — рассказал Олег Сутурин.

Председатель комитета госстройнадзора напомнил, что дольщиков, которые годами ждут своих квартир, заносят в специальный реестр.

«Сейчас в Хабаровском крае в реестре обманутых дольщиков [числятся] 59 человек. Наблюдается увеличение, поскольку реестр формируется на основании заявлений граждан. В реестр включены граждане по всем восьми объектам, и сегодня поступают новые заявления от дольщиков этих же объектов», — объяснил Олег Сутурин.

Он отметил, что в этом году в крае создадут фонд защиты дольщиков. Застройщики должны будут отчислять в него 1,2% от цены, указанной в каждом договоре долевого участия. Если застройщик обанкротится, то средства фонда пойдут на завершение строительства. Также эти деньги могут перечислить дольщикам в счет компенсации убытков.

Сейчас в Хабаровском крае на условиях долевого участия строят 101 дом.