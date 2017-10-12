Площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для проезда

В Екатеринбурге вновь закрыли проезд на Площадь 1905 года для автомобилистов в связи с ремонтом проспекта Ленина. Срок — полторы недели, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Запрет будет действовать в ночное время суток до 20 октября. Это третий, финальный этап полномасштабного ремонта проспекта Ленина — дорожным службам осталось завершить благоустройство пешеходных зон и сделать выезда на Площади 1905 года.