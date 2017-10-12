Площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для проезда
Ремонт проспекта Ленина вышел на финальный этап.
Ремонт проспекта Ленина вышел на финальный этап.
В Екатеринбурге вновь закрыли проезд на Площадь 1905 года для автомобилистов в связи с ремонтом проспекта Ленина. Срок — полторы недели, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на
Запрет будет действовать в ночное время суток до 20 октября. Это третий, финальный этап полномасштабного ремонта проспекта Ленина — дорожным службам осталось завершить благоустройство пешеходных зон и сделать выезда на Площади 1905 года.
Работы будут вестись по четной стороне проспекта Ленина на проезде к Вайнера, 9, и на перекрестке с Банковским переулком. Также один участок на пересечении Вайнера с Ленина по нечетной стороне. Перекрывать проезды будут с 22.00 до 06.00.