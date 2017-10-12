Из-за ремонта водопровода в Новосибирске временно перекрыли улицу
Движение для транспорта закрыли на два дня на улице Достоевского, рассказали в мэрии.
Движение для транспорта закрыли на два дня на улице Достоевского, рассказали в мэрии.
С 10 по 12 октября закрыто движение на улице Достоевского в районе дома по адресу ул. Демьяна Бедного, 64.
Причина — аварийный ремонт водопровода. Объезд доступен по ул. Демьяна Бедного, ул. Некрасова.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в мэрии.