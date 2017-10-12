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07:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из-за ремонта водопровода в Новосибирске временно перекрыли улицу

Движение для транспорта закрыли на два дня на улице Достоевского, рассказали в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Из-за ремонта водопровода в Новосибирске временно перекрыли улицу, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 10 по 12 октября закрыто движение на улице Достоевского в районе дома по адресу ул. Демьяна Бедного, 64.

Причина — аварийный ремонт водопровода. Объезд доступен по ул. Демьяна Бедного, ул. Некрасова.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в мэрии.

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