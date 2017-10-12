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07:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители двух районов Уфы останутся без холодной воды

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители Калининского и Октябрьского районов столицы Башкирии сегодня, 12 октября, останутся без холодной воды.

Источник: Башинформ

«Уфаводоканал» уведомляет, что с 10.00 часов до 22.00 для замены запорной арматуры (задвижки) Д=250 мм по ул. Г. Мушникова, 13/5 будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

— ул. Г. Мушникова 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15/3, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6 — жилые дома;.

— ул. Г. Мушникова 17/7 — торговый павильон.

В Октябрьском районе воды не будет с 10.00 до 18.00 часов в следующих домах:

— ул. Ставропольская 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15;.

— ул. Чудская 2,2а, 4,4а, 8,8а, 10,10а, 12,12а, 14;.

— проезд Станиславского 1а;.

— ул. Фабричная 35а, 37,35а/1,39а, 43,41б, 39б/1, 39б/2,41а, 45а, 49,12а, 55а, 8;.

— ул. Самаркандская 3,5,7,9,11,13,15,17,19, 25,39;.

— ул. Самаркандская 21/1;.

— ул. Чудская 1;.

— ул. Уфимское шоссе 17.

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