Гаровка-2 хочет «на гражданку»

Источник: РИА "Новости"

Во время планового объезда губернатором края районных поселений жители Гаровки-2 обратились к Вячеславу Шпорту с просьбой объединить их село с соседним Ракитным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Поселения расположены в 500 метрах друг от друга.

Гаровка-2 входит в состав Ракитненского сельского поселения, но находится на балансе министерства обороны в статусе военного городка. Как отметила и.о. главы поселения Наталья Католик, по документам около 1500 человек ожидают решения вопроса передачи поселения на баланс муниципалитета.

— Мы хотим войти в состав Хабаровского района уже давно, но министерство обороны не торопится давать ответ. В селе проживает около 1,5 тыс человек. Многие квартиры пустуют, их вскрывают и могут поджечь. Мы обращались уже во все возможные инстанции с просьбой решить проблему, и сейчас специально приехали на встречу с вами, — рассказала губернатору представитель села Гаровка-2 Зинаида Галай.

Наличие такой проблемы подтвердил глава Хабаровского района Денис Удод: — Оба села готовы к объединению, а Минобороны тянет. Ни да, ни нет. Не могут определиться, нужен им этот военный городок, стоит ли возобновлять работу воинской части, — объяснил чиновник.