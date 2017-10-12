В Красноярске выявляют павильоны, незаконно торгующие алкоголем

Только в одном ларьке на Калинина полиция выявила целый набор грубых нарушений. Из пяти выбранных бутылок только одна соответствовала качеству, остальное — подделка. Цена ниже 205 рублей, что также преступление.



К слову, ранее предприниматели платили штраф до 5 тысяч рублей. Теперь по инициативе Красноярского края в закон внесены изменения — штрафы увеличены до 200 тысяч, после повторного нарушения павильон сносят, предусмотрено и уголовное наказание.



