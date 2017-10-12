Перед субботником в мэрии Омска объявили мобилизацию
Администрация города готовится к проведению субботника 14 октября.
Администрация города готовится к проведению субботника 14 октября.
В мэрии Омска прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
14 октября в Омске пройдут традиционный субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории. Заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут выразил уверенность, что на уборку города выйдут неравнодушные омичи.
«Нам всем следует мобилизоваться. Территория города должна быть надлежащим образом подготовлена к снежному периоду, иначе значительно осложнится последующая весенняя уборка», — сказал Бут.