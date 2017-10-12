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08:10 (мск), источник: СуперОмск

Перед субботником в мэрии Омска объявили мобилизацию

Администрация города готовится к проведению субботника 14 октября.

В мэрии Омска прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса. Отопительный сезон проходит в городе в штатном режиме. Все социальные объекты и жилищный фонд подключены к теплу.

14 октября в Омске пройдут традиционный субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории. Заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Бут выразил уверенность, что на уборку города выйдут неравнодушные омичи.

«Нам всем следует мобилизоваться. Территория города должна быть надлежащим образом подготовлена к снежному периоду, иначе значительно осложнится последующая весенняя уборка», — сказал Бут.

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