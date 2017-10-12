В центре Ростове-на-Дону на месте сгоревшего частного сектора не будут строить многоэтажки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что создадут на месте сгоревшего частного сектора в центре города.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что создадут на месте сгоревшего частного сектора в центре города.
«Оформленная еще до пожара земля под строительство продолжит застраиваться. Это объекты социального назначения и спуск от Театральной площади к будущей набережной, все это находится в Генплане. Из этого исходят власти
По его словам, пострадавшие от пожара жители города подтвердили факт проживания в этом квартале и имеют право на субсидии для приобретения жилья. По словам Голубева, жилье будет расположено максимально близко к тому месту, где находились сгоревшие дома.
«Я ставлю перед собой задачу найти квартиры для погорельцев максимально близко к тому месту, где они жили, но сделать это в полном объеме нельзя», — сказал губернатор.