В центре Ростове-на-Дону на месте сгоревшего частного сектора не будут строить многоэтажки

«Оформленная еще до пожара земля под строительство продолжит застраиваться. Это объекты социального назначения и спуск от Театральной площади к будущей набережной, все это находится в Генплане. Из этого исходят власти Ростова-на-Дону при определении будущего данной земли. Вопрос по многоэтажкам даже не рассматривался», — цитирует Голубева «Интерфакс».

По его словам, пострадавшие от пожара жители города подтвердили факт проживания в этом квартале и имеют право на субсидии для приобретения жилья. По словам Голубева, жилье будет расположено максимально близко к тому месту, где находились сгоревшие дома.