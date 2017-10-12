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10:29 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В центре Ростове-на-Дону на месте сгоревшего частного сектора не будут строить многоэтажки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что создадут на месте сгоревшего частного сектора в центре города.

«Оформленная еще до пожара земля под строительство продолжит застраиваться. Это объекты социального назначения и спуск от Театральной площади к будущей набережной, все это находится в Генплане. Из этого исходят власти Ростова-на-Дону при определении будущего данной земли. Вопрос по многоэтажкам даже не рассматривался», — цитирует Голубева «Интерфакс».

По его словам, пострадавшие от пожара жители города подтвердили факт проживания в этом квартале и имеют право на субсидии для приобретения жилья. По словам Голубева, жилье будет расположено максимально близко к тому месту, где находились сгоревшие дома.

«Я ставлю перед собой задачу найти квартиры для погорельцев максимально близко к тому месту, где они жили, но сделать это в полном объеме нельзя», — сказал губернатор.

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