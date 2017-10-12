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08:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Инвесторы не заинтересовались дореволюционным особняком в центре Хабаровска

Прием заявок на аукцион продлили до 8 декабря.

Источник: Reuters

На двухэтажный особняк, расположенный в центре Хабаровска, не нашлось покупателей. Аукцион по продаже здания был назначен на завтра, но из-за отсутствия заявок торги пришлось отменить, сообщает портал «Губерния».

Дом № 9 на Ким Ю Чена построили в 1909 году, он имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Сейчас его помещения занимает городское общество охотников и рыболовов.

«[Изначально] этот дом принадлежал начальнику хабаровской почты Александру Волоцкому — действительному статскому советнику. Это звание соответствует званию генерал-майора. Волоцкий был очень общественный мужик, где только он не был — и в обществе Красного Креста, и во всяких благотворительных обществах», — рассказал краевед Анатолий Жуков.

На торги здание выставили в июне 2017 года, вместе с участком постройку оценили в 21 млн 688 тысяч рублей. Торги назначили на 13 октября, но потенциальные покупатели не подали ни одной заявки.

«[Завтра] аукцион не состоится. Заявки принимались до 6 октября. На момент окончания приема заявок не было подано, поэтому принято решение о продлении их приема до 8 декабря. Надеемся, что до конца года лот будет продан», — сказал начальник отдела продаж государственного имущества и госзакупок фонда имущества края Александр Останин.

Напомним, что ранее фонд имущества края продал другой памятник архитектуры в центре Хабаровска — доходный дом Сыромятникова в Топографическом переулке.

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Инвесторы не заинтересовались дореволюционным особняком в центре Хабаровска
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