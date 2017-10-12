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08:53 (мск), источник: dostup1.ru

В дома троичан пришло тепло, но на сетях нашли еще одну аварию

Вечером 11 октября батареи в домах горожан потеплели.

Переключение с резервной теплотрассы на основную магистраль диаметром 700 мм в Троицке (Челябинская область) прошло успешно — в дома горожан пришло тепло, но на сетях обнаружена очередная авария, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы по переключению на основную магистраль начались 11 октября. Ситуация с теплом в домах центральной части города значительно улучшилась к 20 часам. На Троицкой ГРЭС включен насос большей мощности, заработал второй насос на главной насосной.

«Из 11 центральных тепловых пунктов включены 8. Насосы позволяют усиливать циркуляцию теплоносителя в системе отопления. Все службы и управляющие компании работают в круглосуточном режиме, настраивая гидравлику», — уточнили в администрации.

Вечером 11 октября стало известно об очередной аварии на магистральной сети по направлению Володарского. К ее устранению приступят в пятницу, 13 октября, когда дома горожан прогреются.

Напомним, что отопительный сезон в Троицке задержался на две недели. Из-за многочисленных порывов на сетях без тепла остались не только жилые дома, но и учреждения социальной сферы — школы и детсады. Срывом начала отопительного сезона заинтересовалась прокуратура Челябинской области. Несмотря на бедственное положение, жители города не унывают. Так, троичанка записала песню об отсутствии тепла и выложила видео в соцсети.

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