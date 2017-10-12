В Чайковском полностью восстановили подачу холодной воды

В результате аварии без холодной воды остались 58 многоквартирных домов. В зоне отключения оказались более 12 тысяч человек. При этом горячее водоснабжение нарушено не было.



— На 07:00 12 октября подача холодного водоснабжения в г. Чайковский восстановлена полностью, — сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.