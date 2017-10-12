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08:56 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском полностью восстановили подачу холодной воды

МЧС сообщает о восстановлении подачи холодного водоснабжения в Чайковском. Вечером 11 октября она была отключена из-за аварии на водоводе.

В результате аварии без холодной воды остались 58 многоквартирных домов. В зоне отключения оказались более 12 тысяч человек. При этом горячее водоснабжение нарушено не было.

— На 07:00 12 октября подача холодного водоснабжения в г. Чайковский восстановлена полностью, — сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

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В Чайковском полностью восстановили подачу холодной воды
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