Узбекистан и Таджикистан могут организовать экспорт продукции под единым брендом
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать новые рынки под единым совместным брендом.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать новые рынки под единым совместным брендом.
По мнению председателя
Как он считает, сегодня объемы двусторонней торговли между странами неудовлетворительны, несмотря на динамику роста этих показателей за последние годы.
«Для реализации поставленной цели мы могли бы использовать современные методы, такие как электронная торговля, лизинг, создание совместных инновационных производств, и таким способом вместе выйти на рынки других стран под совместным брендом “Таджикистан-Узбекистан”, использовав льготы и преференции действующих свободных экономических зон», — отметил глава таджикской ТПП на
Он убежден, что узбекские предприниматели, используя этот потенциал, могут значительно увеличить свою долю и инвестиционную активность в Таджикистане.
«Возможности для сотрудничества большие, но пока не отвечают всем требованиям. В связи с этим мы должны эффективно использовать все ресурсы и возможности, чтобы укрепить
Отметим, что в Узбекистане сегодня действует 24 предприятия с участием таджикского капитала, из них одно — со стопроцентными иностранными инвестициями. В свою очередь на территории Таджикистана создано 9 предприятий при участии резидентов Узбекистана. За девять месяцев этого года