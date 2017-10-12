Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
10Учителя при власти
20Референдум в Каталонии
08:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Таджикистан могут организовать экспорт продукции под единым брендом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать новые рынки под единым совместным брендом.

Источник: Podrobno.uz

По мнению председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шарифа Саида, это позволило бы двум странам достигнуть успехов в торгово-экономическом сотрудничестве.

Как он считает, сегодня объемы двусторонней торговли между странами неудовлетворительны, несмотря на динамику роста этих показателей за последние годы.

«Для реализации поставленной цели мы могли бы использовать современные методы, такие как электронная торговля, лизинг, создание совместных инновационных производств, и таким способом вместе выйти на рынки других стран под совместным брендом “Таджикистан-Узбекистан”, использовав льготы и преференции действующих свободных экономических зон», — отметил глава таджикской ТПП на бизнес-форуме в Ташкенте.

Он убежден, что узбекские предприниматели, используя этот потенциал, могут значительно увеличить свою долю и инвестиционную активность в Таджикистане.

«Возможности для сотрудничества большие, но пока не отвечают всем требованиям. В связи с этим мы должны эффективно использовать все ресурсы и возможности, чтобы укрепить торгово-экономические отношения между деловыми кругами наших стран», — заметил Шариф Саид.

Отметим, что в Узбекистане сегодня действует 24 предприятия с участием таджикского капитала, из них одно — со стопроцентными иностранными инвестициями. В свою очередь на территории Таджикистана создано 9 предприятий при участии резидентов Узбекистана. За девять месяцев этого года узбекско-таджикский товарооборот достиг отметки в 178,2 миллиона долларов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан и Таджикистан могут организовать экспорт продукции под единым брендом
В нижней палате парламента создали спецкомиссии по делам молодежи, женщин и семьи
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь