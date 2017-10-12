Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обслужи меня на украинском: журналист устроил скандал в самолете
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Делегация России откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов
Союз ММА России потребовал законодательно запретить детские бои
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
8Веселое кладбище в Румынии
15:42 (мск), источник: РИАМО

Фонд реновации Москвы получил освобождение от уплаты налога на прибыль

РИАМО — 12 окт. Фонду реновации Москвы удалось получить освобождение от уплаты налогов, граждане, участвующие в программе, также получат существенные льготы, пишет в четверг газета «Ведомости».

Источник: Агентство «Москва»

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются работы Московского фонда содействия реновации. Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации жилищного фонда Москвы, вступивший в силу 1 июля», — говорится в сообщении.

В одобренном правительственной комиссией документе предусматривается возможность отнесения к расходам при исчислении налога на прибыль всех затрат фонда по программе реновации.

Другими словами, расходы фонда на снос и строительство домов не будут включены в налогооблагаемую базу. Кроме того, в одобренных поправках говорится о налоговых льготах и для физических лиц.

Так, граждане в случае дохода в виде квартиры или получения денежного возмещения будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Москве спрос на аренду автомобилей каршеринга «Делимобиль» осенью вырос на 15%
Магазин сыров Подмосковья появится на МКАД в 2018 году
США выходят из ЮНЕСКО
Путин уволил губернатора Псковской области
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь