Фонд реновации Москвы получил освобождение от уплаты налога на прибыль

Источник: Агентство «Москва»

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются работы Московского фонда содействия реновации. Законопроект о налоговых льготах дополняет основной закон о реновации жилищного фонда Москвы, вступивший в силу 1 июля», — говорится в сообщении.

В одобренном правительственной комиссией документе предусматривается возможность отнесения к расходам при исчислении налога на прибыль всех затрат фонда по программе реновации.

Другими словами, расходы фонда на снос и строительство домов не будут включены в налогооблагаемую базу. Кроме того, в одобренных поправках говорится о налоговых льготах и для физических лиц.

Так, граждане в случае дохода в виде квартиры или получения денежного возмещения будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.