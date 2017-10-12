«Уральские авиалинии» готовы принять на работу сотрудников «ВИМ-Авиа»

«Авиакомпания “Уральские авиалинии” готова принимать на работу сотрудников “ВИМ-Авиа” на имеющиеся вакансии командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников на тип самолета Airbus A 320», — сказала она.

Ранее Росавиация направила запросы о наличии свободных вакансий для сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 авиапредприятий страны.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники «ВИМ-Авиа» в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.