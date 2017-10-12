Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
09:48 (мск), источник: РИА Новости

«Уральские авиалинии» готовы принять на работу сотрудников «ВИМ-Авиа»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. «Уральские авиалинии» готовы трудоустроить сотрудников «ВИМ-Авиа», сообщила в четверг РИА Новости представитель екатеринбургской авиакомпании.

«Авиакомпания “Уральские авиалинии” готова принимать на работу сотрудников “ВИМ-Авиа” на имеющиеся вакансии командиров воздушных судов, пилотов и бортпроводников на тип самолета Airbus A 320», — сказала она.

Ранее Росавиация направила запросы о наличии свободных вакансий для сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 авиапредприятий страны.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники «ВИМ-Авиа» в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Немецкие СМИ объяснили, почему российские С-400 покупает 'весь мир'
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь