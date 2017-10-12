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08:55 (мск), источник: Вести Приморье

Посетителей кафе китайской кухни во Владивостоке кормили опасными деликатесами

Одно из китайских кафе Владивостока не прошло проверку Россельхознадзора. Для приготовления блюд в заведении использовали морские деликатесы с неподтвержденным качеством и безопасностью.

Одно из китайских кафе Владивостока не прошло проверку Россельхознадзора. Для приготовления блюд в заведении использовали морские деликатесы с неподтвержденным качеством и безопасностью.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в одном из кафе китайской кухни, расположенной в центре Владивостока, блюда готовили из морских деликатесов, на которые нет товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции, и без маркировки изготовителя, содержащей сведения предусмотренные законом, подтверждающие сроки годности, а самое главное, ее безопасность.

Проверяющие в здании кафе госинспекторы обнаружили гребешок в ракушке замороженный (27,2 кг); краб целый варено-мороженый (20,5 кг); креветку разных видов (35 кг); конечности краба варено-мороженого (24 кг), мясо мидии замороженное (8 кг). Общий вес продукции составил около 115 килограммов.

В соответствии с 3 статьей ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» продукция без маркировки производителя признается некачественной и опасной и не подлежит реализации.

По данному факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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