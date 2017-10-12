Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Нацбанк установил официальный обменный курс валют на сегодня, 12 октября.
Нацбанк установил официальный обменный курс валют на сегодня, 12 октября.
Так, курс составит 17,4882 лея за один доллар (-0,33 бана) и 20,6729 лея (+6,44 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,4915 лея за один доллар и 20,6085 лея за один евро.
Официальный обменный курс НБМ по другим валютам: 0,6591 лея за 1 гривну, 4,5059 лея за румынский лей и 0,3027 лея за 1 российский рубль.