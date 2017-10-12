Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
10:15 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Нацбанк установил официальный обменный курс валют на сегодня, 12 октября.

ЦБ: $ 57.9210   -0.15 € 68.5032   +0.15 ММВБ: $ 57.7175   -0.12 € 68.4525   -0.12
Источник: Actualitati.md

Так, курс составит 17,4882 лея за один доллар (-0,33 бана) и 20,6729 лея (+6,44 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,4915 лея за один доллар и 20,6085 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам: 0,6591 лея за 1 гривну, 4,5059 лея за румынский лей и 0,3027 лея за 1 российский рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ПСРМ подала документы на регистрацию участником избирательной кампании Референдума по отставке Дорина Киртоакэ
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь