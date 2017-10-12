Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Эксперт опроверг главное заблуждение всех отказавшихся от сахара
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ назвали имя многолетнего спонсора Юлии Липницкой
Покупайте у США: соцсети ответили заявлениям Литвы
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
09:41 (мск), источник: ТАСС

Мультимедийный парк «Россия — моя история» откроется в Новосибирске в середине ноября

Объект находится в высокой степени готовности, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Строительство мультимедийного музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история», который планируется открыть 12—15 ноября, завершается в Новосибирске. К монтажу оборудования в комплексе уже все готово, сообщил в четверг журналистам во время осмотра парка врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«В целом я удовлетворен тем объемом работ, которые уже проведены. На мой взгляд, объект в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что он будет сдан в назначенное время», — отметил Травников.

Новосибирская область вошла в число пилотных десяти регионов, где был одобрен запуск масштабной программы по организации исторических выставок-парков «Россия — моя история» по образцу экспозиции, открывшейся в декабре 2015 года на ВДНХ в Москве. Новосибирский парк также будет включать материалы, освещающие основные события развития российского государства в эпохи правления Рюриковичей и Романовых. Часть выставочного пространства посвятят истории развития Новосибирской области.

Организация парка в Новосибирске обошлась в 500 млн рублей, в том числе на мультимедийное оборудование для экспозиции потратили 110 млн рублей. При этом сам парк должен стать только частью комплексного развития территории на базе бывшего военного городка, подчеркнул министр культуры региона Игорь Решетников.

«Правильно было бы сделать здесь ту пешеходную часть города Новосибирска, которая может стать зоной отдыха для жителей. Это было бы замечательно для людей. И этот проект мы представим через неделю-полторы, как сделать эту площадку культурно-досуговой частью города», — заявил Решетников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь