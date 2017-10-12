Мультимедийный парк «Россия — моя история» откроется в Новосибирске в середине ноября
Объект находится в высокой степени готовности, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Объект находится в высокой степени готовности, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Строительство мультимедийного
«В целом я удовлетворен тем объемом работ, которые уже проведены. На мой взгляд, объект в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что он будет сдан в назначенное время», — отметил Травников.
Новосибирская область вошла в число пилотных десяти регионов, где был одобрен запуск масштабной программы по организации исторических
Организация парка в Новосибирске обошлась в 500 млн рублей, в том числе на мультимедийное оборудование для экспозиции потратили 110 млн рублей. При этом сам парк должен стать только частью комплексного развития территории на базе бывшего военного городка, подчеркнул министр культуры региона Игорь Решетников.
«Правильно было бы сделать здесь ту пешеходную часть города Новосибирска, которая может стать зоной отдыха для жителей. Это было бы замечательно для людей. И этот проект мы представим через