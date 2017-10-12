Ждать ли мясного кризиса в Молдове
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik, Дарья Чернега. Нехватка сырья на мясном рынке Молдовы отчасти сложилась
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik, Дарья Чернега. Нехватка сырья на мясном рынке Молдовы отчасти сложилась
Ранее Американская торговая палата в Молдове обратилась к правительству с просьбой о снижении таможенных пошлин на импорт свинины и мяса птицы из ЕС для переработчиков мяса в
«Мы обращались к переработчикам, чтобы они нам помогли, и мы бы работали совместно. Но никто не соизволил вложить ни копейки в наше производство. Они завозят любое мясо — хоть из Бразилии, но только не покупают наше», — отметил Морару.
Глава Ассоциации импортеров мяса Анатолий Третьяк в свою очередь считает, что кризис сырья на мясном рыке имеет и другую подоплеку.
По его словам, крупные производители мясных изделий в последнее время параллельно начали заниматься продажей охлажденного мяса.
«Крупные производители колбас залезли в чужой рынок — рынок охлажденного мяса. Раньше его занимали аттестованные бойни. Они занимались убоем свинины и продавали ее в магазинах и на рынках. Сейчас производители колбас беспошлинно импортируют охлажденную свинину из ближайших стран ЕС — Румынии, Венгрии, а потом продают ее как свежее мясо. Если бы они занимались вопросом колбас, им бы всегда хватало мяса», — отметил собеседник.
Третьяк считает, что к ноябрю текущего года воспроизводство свиней на молдавских фермах вернется в прежнее русло.