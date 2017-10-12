Ждать ли мясного кризиса в Молдове

Источник: Sputnik.md

Из-за боязни распространения болезни некоторые свиноводы решили не рисковать и не сделали крупных инвестиций в закладку молодняка.

Ранее Американская торговая палата в Молдове обратилась к правительству с просьбой о снижении таможенных пошлин на импорт свинины и мяса птицы из ЕС для переработчиков мяса в октябре-декабре 2017 года. Просьба связана с тем, что квоты на беспошлинный ввоз мяса из ЕС уже исчерпаны. Кроме того, по данным организации, местное производство лишь на 52% обеспечивает внутренний рынок. Отмечается также, что молдавская свинина — одна из самых дорогих в Европе.

Местные производители, в свою очередь, считают, что животноводство в Молдове находится в кризисном положении из-за того, что ни государство, ни переработчики не предпринимают мер для эффективного развития отрасли.

«Мы обращались к переработчикам, чтобы они нам помогли, и мы бы работали совместно. Но никто не соизволил вложить ни копейки в наше производство. Они завозят любое мясо — хоть из Бразилии, но только не покупают наше», — отметил Морару.

Глава Ассоциации импортеров мяса Анатолий Третьяк в свою очередь считает, что кризис сырья на мясном рыке имеет и другую подоплеку.

По его словам, крупные производители мясных изделий в последнее время параллельно начали заниматься продажей охлажденного мяса.

«Крупные производители колбас залезли в чужой рынок — рынок охлажденного мяса. Раньше его занимали аттестованные бойни. Они занимались убоем свинины и продавали ее в магазинах и на рынках. Сейчас производители колбас беспошлинно импортируют охлажденную свинину из ближайших стран ЕС — Румынии, Венгрии, а потом продают ее как свежее мясо. Если бы они занимались вопросом колбас, им бы всегда хватало мяса», — отметил собеседник.