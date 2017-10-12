В Молдове на 30% выросли продажи тепловентиляторов и электрообогревателей

«У нас в доме тепло, но хочется, чтобы было еще теплее. Надеемся, что пригодится».



Представители магазинов бытовой техники говорят, что в день продают до 200 нагревателей.



«Такая модель предназначена для обогрева 18 квадратных метров. Имеет несколько режимов работы, равномерно обогревает комнату», — сказал менеджер магазина электротехники Константин Лукьян.



Для обогрева больших площадей продавцы советуют покупать конвекторы. Стоят они от 500 леев.



«Больше всего востребованы конвекторы такой модели. Быстро обогревают до 22 квадратных метров площади, они экономные», — сообщил продавец-консультант Александр Нану.



Специалисты говорят, что инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы без термостата небезопасны.



«На инфракрасных обогревателях нельзя сушить вещи, это может спровоцировать пожар. Эти приборы чаще используют в офисах и на складах», — продолжил Александр Нану.



Пожарные просят людей соблюдать правила пожарной безопасности.



«Нельзя использовать импровизированные, самодельные или собственноручно отремонтированные электроприборы. Не оставляйте их включенными в ваше отсутствие», — сообщила пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу.



Служба чрезвычайных ситуаций запускает кампанию по информированию населения о правилах использования печей.