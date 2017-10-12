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09:46 (мск), источник: RNS

WSJ: Россия превратила антивирус Касперского в инструмент шпионажа

Власти России «превратили» антивирусы «Лаборатории Касперского» в инструмент для шпионажа по всему миру, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2017

Антивирус постоянно сканирует файлы компьютеров, на которых он установлен, для обнаружения вирусов. Однако ПО еще выполняет дополнительную функцию, которая не могла быть внедрена без ведома компании, заявляют источники.

«Программа ищет по ключевым словам, например таким, как “совершенно секретно”, которые могут быть указаны в засекреченных правительственных документах, или используются по секретным кодовым названиям программ правительства США», — пишет WSJ.

Ранее в США запретили использовать ПО «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях из-за угрозы безопасности. В самой компании обвинения отвергли.

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