WSJ: Россия превратила антивирус Касперского в инструмент шпионажа

Источник: AP 2017

Антивирус постоянно сканирует файлы компьютеров, на которых он установлен, для обнаружения вирусов. Однако ПО еще выполняет дополнительную функцию, которая не могла быть внедрена без ведома компании, заявляют источники.

«Программа ищет по ключевым словам, например таким, как “совершенно секретно”, которые могут быть указаны в засекреченных правительственных документах, или используются по секретным кодовым названиям программ правительства США», — пишет WSJ.