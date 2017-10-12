Прокуратура потребовала «ГЭТ» Новосибирска выдать зарплату работникам
Муниципальный «Горэлектротранспорт» просрочил выплату зарплаты почти тысяче работникам.
Муниципальный «Горэлектротранспорт» просрочил выплату зарплаты почти тысяче работникам.
Новосибирский «Горэлектротранспорт» не платил зарплату своим работникам. Об этом сообщает
Этим вопросом заинтересовалась прокуратура и обязала предприятие выплатить долги по зарплате, а это около 14, 3 миллионов рублей.
Предприятие, которое перевозит пассажиров на троллейбусах и трамваях, прокуратура проверила в сентябре 2017 года. В ходе проверки удалось выяснить, что на предприятии нарушалось трудовое законодательство, и почти 1000 работникам не выплатили больше 14 миллионов рублей.
Директору внесли представление и объявили официальное предостережение, а на главного бухгалтера возбудили административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства». После визита прокуроров работникам раздали их зарплаты в полной мере, при этом сотрудники получили компенсацию за задержку.