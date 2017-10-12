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10:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Прокуратура потребовала «ГЭТ» Новосибирска выдать зарплату работникам

Муниципальный «Горэлектротранспорт» просрочил выплату зарплаты почти тысяче работникам.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирский «Горэлектротранспорт» не платил зарплату своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Этим вопросом заинтересовалась прокуратура и обязала предприятие выплатить долги по зарплате, а это около 14, 3 миллионов рублей.

Предприятие, которое перевозит пассажиров на троллейбусах и трамваях, прокуратура проверила в сентябре 2017 года. В ходе проверки удалось выяснить, что на предприятии нарушалось трудовое законодательство, и почти 1000 работникам не выплатили больше 14 миллионов рублей.

Директору внесли представление и объявили официальное предостережение, а на главного бухгалтера возбудили административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства». После визита прокуроров работникам раздали их зарплаты в полной мере, при этом сотрудники получили компенсацию за задержку.

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