Ремонт Юбилейного моста в Омске проверят трижды

Источник: РИА "Новости"

В администрации города надеются сократить срок ремонта Юбилейного моста за счет тройного контроля выполненных работ. Реконструкцию объекта будут проверять специалисты департамента строительства, СибАДИ и СоюзДорНИИ. По проекту работы должны выполнить за 14 месяцев.

«Мы понимаем, насколько перекрытие такого важного объекта для транспортной инфраструктуры города как Юбилейный мост является проблемным для Омска. Поэтому ищем способы организовать проведение необходимых работ быстрее, но с обязательным сохранением безупречного качества. По сути, в настоящее время за ходом работ уже налажен тройной контроль. Это гарантирует безусловное соблюдение всех технологических норм и требований», — заявил глава Депстроя Илья Трушников.