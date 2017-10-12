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10:05 (мск), источник: СуперОмск

Ремонт Юбилейного моста в Омске проверят трижды

Реконструкцию Юбилейного моста будут проверять специалисты департамента строительства, СибАДИ и СоюзДорНИИ.

Источник: РИА "Новости"

В администрации города надеются сократить срок ремонта Юбилейного моста за счет тройного контроля выполненных работ. Реконструкцию объекта будут проверять специалисты департамента строительства, СибАДИ и СоюзДорНИИ. По проекту работы должны выполнить за 14 месяцев.

«Мы понимаем, насколько перекрытие такого важного объекта для транспортной инфраструктуры города как Юбилейный мост является проблемным для Омска. Поэтому ищем способы организовать проведение необходимых работ быстрее, но с обязательным сохранением безупречного качества. По сути, в настоящее время за ходом работ уже налажен тройной контроль. Это гарантирует безусловное соблюдение всех технологических норм и требований», — заявил глава Депстроя Илья Трушников.

К началу ноября на мосту должен завершиться подготовительный этап. Подрядчик готов работать в три смены, а контролеры — круглосуточно. После ремонта Юбилейный мост должен прослужить 50 лет. На его ремонт выделено 328 млн рублей.

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