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10:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды в домах на следующей неделе.

Источник: Башинформ

17 октября для проведения ремонтных работ в Кировском районе Уфы, с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Геологов, 18, 20, 22, 24а, 24б, 33, 35, 39, 39а;.

ул. Испытателей, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;.

ул. Пугачева, 19а, 23, 27а, 29а, 31;.

ул. Первопроходцев, 62а, 64;.

ул. Геофизиков, 46, 46а.

18 октября, с 10 до 17 часов холодную воду отключат в Орджоникидзевском районе, на ул. Российская, 56, 56а, 56б.

19 октября запланировано два отключения воды.

В Кировском районе, с 10 до 22 часов будет отключена холодная вода на ул. Коммунистическая, 85/1 и на ул. Энгельса, 1/1.

В Калининском районе в этот же день, с 11 до 22 часов без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Сельская, 9 и ул. Апрельская, 19.

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