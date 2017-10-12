В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

Источник: Башинформ

17 октября для проведения ремонтных работ в Кировском районе Уфы, с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Геологов, 18, 20, 22, 24а, 24б, 33, 35, 39, 39а;.

ул. Испытателей, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;.

ул. Пугачева, 19а, 23, 27а, 29а, 31;.

ул. Первопроходцев, 62а, 64;.

ул. Геофизиков, 46, 46а.

18 октября, с 10 до 17 часов холодную воду отключат в Орджоникидзевском районе, на ул. Российская, 56, 56а, 56б.

19 октября запланировано два отключения воды.

В Кировском районе, с 10 до 22 часов будет отключена холодная вода на ул. Коммунистическая, 85/1 и на ул. Энгельса, 1/1.