Хабаровскому «СамСтрою» могут подобрать замену

Источник: Хабаровский край сегодня

Нынешним строителям дома в Хабаровске на улице Тихоокеанской, 2 назначен крайний срок сдачи квартир — июнь 2018 года. В противном случае ООО «СамСтрой» потеряет государственные гарантии правительства края и окажется перед лицом банкротства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Речь идёт о завершении строительства квартир и офисных помещений, которое тянется 10 лет — с октября 2007 года.

— На данный момент «СамСтрой», выкупивший долю этого объекта, имеет задолженность перед Сбербанком в размере 454 млн рублей. При этом, чтобы госгарантии были продлены, застройщик обязан погасить долги по просроченным процентам — это около 33 млн рублей, — уточнил управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ДВБ ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.

Сейчас выясняется, что при продаже недостроенного дома предыдущим застройщиком — компанией «Мыс» покупателю была передана не вся проектная документация. Кроме того, при возобновлении работ потребовались коррективы проекта.

— Все это требует дополнительного времени, дополнительных вложений. Именно поэтому мы до сих пор не освоили всю сумму кредита, выданного под гарантии правительства края. Вообще проблем нет с этим, к декабрю все доделаем, и если будет еще финансирование (в общей сложности не более 200 млн рублей), достроим дом, — рассказал гендиректор ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.

На сегодняшний день, по информации застройщика, 105 дольщиков вложили в свои будущие квартиры около 300 млн рублей.

По заверениям Владимира Фридмана, чтобы люди смогли заселиться, осталось на пяти этажах проложить трубы, сделать стяжку полов, установить входные двери и индивидуальные приборы учёта, а также подвести отопление.