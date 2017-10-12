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09:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровскому «СамСтрою» могут подобрать замену

Региональный минстрой считает это одним из вариантов решения проблемы долгостроя на Тихоокеанской.

Источник: Хабаровский край сегодня

Нынешним строителям дома в Хабаровске на улице Тихоокеанской, 2 назначен крайний срок сдачи квартир — июнь 2018 года. В противном случае ООО «СамСтрой» потеряет государственные гарантии правительства края и окажется перед лицом банкротства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Речь идёт о завершении строительства квартир и офисных помещений, которое тянется 10 лет — с октября 2007 года.

 — На данный момент «СамСтрой», выкупивший долю этого объекта, имеет задолженность перед Сбербанком в размере 454 млн рублей. При этом, чтобы госгарантии были продлены, застройщик обязан погасить долги по просроченным процентам — это около 33 млн рублей, — уточнил управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ДВБ ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.

Сейчас выясняется, что при продаже недостроенного дома предыдущим застройщиком — компанией «Мыс» покупателю была передана не вся проектная документация. Кроме того, при возобновлении работ потребовались коррективы проекта.

 — Все это требует дополнительного времени, дополнительных вложений. Именно поэтому мы до сих пор не освоили всю сумму кредита, выданного под гарантии правительства края. Вообще проблем нет с этим, к декабрю все доделаем, и если будет еще финансирование (в общей сложности не более 200 млн рублей), достроим дом, — рассказал гендиректор ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.

На сегодняшний день, по информации застройщика, 105 дольщиков вложили в свои будущие квартиры около 300 млн рублей.

По заверениям Владимира Фридмана, чтобы люди смогли заселиться, осталось на пяти этажах проложить трубы, сделать стяжку полов, установить входные двери и индивидуальные приборы учёта, а также подвести отопление.

 — Банкротство как крайнюю меру мы всегда сможем применить. Сейчас главное — довести эту стройку до конца и обеспечить людей их жильем. — подчеркнул губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт. Напомним, история со строительством жилого комплекса из двух многоэтажных домов началась еще в в середине 2000-х годов. В 2012 году ФСК «Мыс», которая занималась строительством ЖК «Казачья гора», обанкротилась. В 2014 году к строительству дома приступила компания ООО «СамСтрой», которая заверила правительство Хабаровского края и дольщиков в скорейшей сдаче объекта в эксплуатацию. Однако дом до сих пор не достроен и дольщики не получили квартиры. В ноябре прошлого года в защиту своих интересов дольщики организовали пикет возле офиса ООО «СамСтрой».

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