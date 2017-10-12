Хабаровскому «СамСтрою» могут подобрать замену
Региональный минстрой считает это одним из вариантов решения проблемы долгостроя на Тихоокеанской.
Региональный минстрой считает это одним из вариантов решения проблемы долгостроя на Тихоокеанской.
Нынешним строителям дома в Хабаровске на улице Тихоокеанской, 2 назначен крайний срок сдачи квартир — июнь 2018 года. В противном случае ООО «СамСтрой» потеряет государственные гарантии правительства края и окажется перед лицом банкротства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Речь идёт о завершении строительства квартир и офисных помещений, которое тянется 10 лет — с октября 2007 года.
— На данный момент «СамСтрой», выкупивший долю этого объекта, имеет задолженность перед Сбербанком в размере 454 млн рублей. При этом, чтобы госгарантии были продлены, застройщик обязан погасить долги по просроченным процентам — это около 33 млн рублей, — уточнил управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ДВБ ПАО «Сбербанк» Сергей Юрченко.
Сейчас выясняется, что при продаже недостроенного дома предыдущим застройщиком — компанией «Мыс» покупателю была передана не вся проектная документация. Кроме того, при возобновлении работ потребовались коррективы проекта.
— Все это требует дополнительного времени, дополнительных вложений. Именно поэтому мы до сих пор не освоили всю сумму кредита, выданного под гарантии правительства края. Вообще проблем нет с этим, к декабрю все доделаем, и если будет еще финансирование (в общей сложности не более 200 млн рублей), достроим дом, — рассказал гендиректор ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.
На сегодняшний день, по информации застройщика, 105 дольщиков вложили в свои будущие квартиры около 300 млн рублей.
По заверениям Владимира Фридмана, чтобы люди смогли заселиться, осталось на пяти этажах проложить трубы, сделать стяжку полов, установить входные двери и индивидуальные приборы учёта, а также подвести отопление.
— Банкротство как крайнюю меру мы всегда сможем применить. Сейчас главное — довести эту стройку до конца и обеспечить людей их жильем. — подчеркнул губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт. Напомним, история со строительством жилого комплекса из двух многоэтажных домов началась еще в в середине 2000-х годов. В 2012 году ФСК «Мыс», которая занималась строительством ЖК «Казачья гора», обанкротилась. В 2014 году к строительству дома приступила компания ООО «СамСтрой», которая заверила правительство Хабаровского края и дольщиков в скорейшей сдаче объекта в эксплуатацию. Однако дом до сих пор не достроен и дольщики не получили квартиры. В ноябре прошлого года в защиту своих интересов дольщики организовали пикет возле офиса ООО «СамСтрой».