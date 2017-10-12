Домодедово удерживает семь неиспользуемых самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долгов
Аэропорт Домодедово сообщил авиакомпании «ВИМ-Авиа» об удержании семи не используемых ею самолетов
Аэропорт Домодедово сообщил авиакомпании «ВИМ-Авиа» об удержании семи не используемых ею самолетов
«Сейчас на территории аэропорта находятся семь воздушных судов “ВИМ-Авиа”. Они не заявлялись штабом к вылету и не планировались для выполнения полетов. На трех из них отсутствуют двигатели. 6 октября 2017 аэропорт уведомил “ВИМ-Авиа” об удержании воздушных судов», — заявили в аэропорту.
«То же самое предусмотрено в договоре авиакомпании с аэропортом Домодедово», — сказали в аэропорту.
«ВИМ-Авиа» фактически прекратила работу в конце сентября