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10:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Домодедово удерживает семь неиспользуемых самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долгов

Аэропорт Домодедово сообщил авиакомпании «ВИМ-Авиа» об удержании семи не используемых ею самолетов из-за долга в 521 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. Он напомнил, что с 26 сентября «ВИМ-Авиа» не осуществляет полеты из Домодедово, ее рейсы были переведены во Внуково. На момент остановки рейсов в Домодедово оставались 12 самолетов «ВИМ-Авиа».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас на территории аэропорта находятся семь воздушных судов “ВИМ-Авиа”. Они не заявлялись штабом к вылету и не планировались для выполнения полетов. На трех из них отсутствуют двигатели. 6 октября 2017 аэропорт уведомил “ВИМ-Авиа” об удержании воздушных судов», — заявили в аэропорту.

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Представитель Домодедово пояснил, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, кредитор имеет право удерживать имущество должника до погашения задолженности.

«То же самое предусмотрено в договоре авиакомпании с аэропортом Домодедово», — сказали в аэропорту.

«ВИМ-Авиа» фактически прекратила работу в конце сентября из-за финансовых проблем. Она задолжала крупные суммы за авиационное топливо и услуги Домодедово. В рамках антикризисных мер на развоз пассажиров авиакомпании из бюджета было выделено 200 млн руб. Помощь авиакомпании оказывал и «Аэрофлот».

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