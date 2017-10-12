Домодедово удерживает семь неиспользуемых самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долгов

Аэропорт Домодедово сообщил авиакомпании «ВИМ-Авиа» об удержании семи не используемых ею самолетов из-за долга в 521 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. Он напомнил, что с 26 сентября «ВИМ-Авиа» не осуществляет полеты из Домодедово, ее рейсы были переведены во Внуково. На момент остановки рейсов в Домодедово оставались 12 самолетов «ВИМ-Авиа».