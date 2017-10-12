Благополучие детей в Прикамье в 2018 году оценили в 7,8 млрд рублей

В Пермском крае в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» преследуют благие цели — создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми. В документе заявляют, что «задачи по поддержанию и улучшению демографической ситуации в регионе правительством Пермского края решаются путём совершенствования действующей системы социальной помощи и поддержки семей с детьми и создания адресных механизмов оказания дополнительной государственной поддержки семей, направленных на стимулирование рождаемости в периоды демографической напряжённости», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Под эти позитивные цели и задачи в бюджете края запланировано в 2018 году — 7 893 082,8 тыс. рублей, в 2019 году — 7 187 384,4 тыс. рублей, в 2020 году 7 195 745,2 тыс. рублей.

Кроме соцподдержки многодетных, малоимущих и молодых семей, выплаты материнского капитала, проведение семейных форумов и конкурсов предусмотрена поддержка и реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» осуществляется реализация мероприятий, направленных на сопровождение и реабилитацию семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с объемом финансирования по 215 851,8 тыс. рублей ежегодно. Услуги предоставляются на основании заключенных государственных контрактов с негосударственными организациями по оказанию социальных услуг на дому семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение.

Также запланированы расходы на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в объеме 107 217,7 тыс. рублей ежегодно.

«В результате реализации указанных мероприятий за трехлетний период планируется снизить количество семей в социально опасном положении», говорится в проекте основного финансового документа Пермского края.

Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства за счёт средств краевого бюджета на 2018 год запланирована в сумме 4 721 422,5 тыс. рублей, на 2019 год — 4 733 167 тыс. рублей, на 2020 год — 4 731 676,5 тыс. рублей.

По официальным данным, Прикамье занимает устойчивую позицию среди субъектов Российской Федерации по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, и входит в пятерку лучших субъектов по данному показателю. Край входит в 20 лучших субъектов РФ, где число детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, менее 1000 человек.

За последние три года значительно снизилась доля социального сиротства в крае с 2,9 до 2,3%, сохранена достаточно высокая доля семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 94%; ежегодно число вновь выявленных детей-сирот снижается; растет доля российского усыновления. Планируется сократить общее количество детей, состоящих на учете в органах опеки попечительства. Реализация мероприятий позволит устроить или вернуть в семью воспитанников организаций для детей-сирот, считают краевые власти.

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На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов планируется выделять из регионального бюджета 1 092 144,8 тыс. рублей ежегодно, а на предоставление единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 23 000 рублей.

А также предусмотрено предоставление мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в объеме на 2018 год — 2 249 877,6 тыс. рублей, на 2019−2020 годы — 2 251 103,5 тыс. рублей ежегодно.

Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений за счет средств краевого бюджета должна составить в 2018—2020 годах 53 613,4 тыс. рублей ежегодно.

В частности, на проведение мероприятий по социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактике школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних запланировано 2 680 тыс. рублей ежегодно, в том числе расходы на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на проведение лагеря для актива школьных служб примирения, мероприятия по профилактике школьного насилия.

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Подготовка лиц, желающих принять на воспитание свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели по образовательной программе с выдачей свидетельства (удостоверения) обойдется бюджету в 36 074 тыс. рублей ежегодно; оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по детскому телефону доверия — в 4 605,8 тыс. рублей ежегодно.

Стоит отметить, в начале 2017 года министерство социального развития Пермского края отрапортовало о достижениях: за 2016 год органы опеки и попечительства устроили в семьи 2992 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них усыновлены 339 детей. Большинство усыновленных детей (90%) обрели право воспитываться в семьях российских усыновителей.

Под опеку (попечительство) в прошлом году устроены 1093 ребенка, в приемные семьи — 674 ребенка, в семейные воспитательные группы — 242 ребенка, в кровные семьи после реабилитационных мероприятий возвращены 644 ребенка. Доля социального сиротства в Пермском крае составила 2,3%, вплотную приблизившись к среднероссийскому показателю — 2,1%.