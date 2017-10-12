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10:13 (мск), источник: "Российская газета"

Начался подъем автодорожной арки Крымского моста

В Керченском проливе после тщательной подготовки начался самый ответственный этап уникальной морской операции: подъем автодорожной арки на фарватерные опоры. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

После завода арки в створ между опорами более 30 специалистов готовили к подъему и тестировали все необходимое оборудование, закрепляли подъемные тросы. Их пряди, в каждой из которых по 43 стальных троса длиной 60 метров, протянуты под нижней частью арки к фермоподъемникам.

В подъеме арки задействованы 12 сверхмощных домкратов, каждый из которых имеет грузоподъемность 650 тонн. Учитывая, что сама арка весит 5500 тонн, несложно подсчитать, что нагрузка на домкраты рассчитана с 30-процентным запасом.

Арку будут поднимать со скоростью пять метров в час, но прежде чем выйти на нее, специалисты будут плавно увеличивать нагрузку на домкраты: сначала доведут ее до пяти процентов от веса арки, потом до 50-ти, и уже перед активным подъемом — до 100. И только еще раз проверив надежность агрегатов, строповочных элементов и выдержав конструкцию в течение часа на весу над плавучими опорами на высоте одного метра, приступят к активному подъему на проектную высоту.

Инфоцентр «Крымский мост» снова уточняет, что вся операция должна уложиться в 72 часа — именно на это время в Керчь-Еникальском канале ограничено судоходство.

Напомним, накануне арку Керченского моста транспортировали с технологической площадки на керченском берегу к фарватерным опорам. Конструкция заведена между ними с зазором всего около 60 сантиметров, что потребовало от специалистов поистине ювелирной точности.

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