В Самаре традиционно предлагают самые дорогие в регионе квартиры

Источник: Агентство «Москва»

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 4901 квартира, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 4873 квартирами. Замыкает список Похвистнево — к продаже предложено 114 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в сентябре 2017 года составила 44 058 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55 918 рубля, самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 286 рублей.

Наиболее активным в сентябре 2017 года был рынок в Отрадном (индекс активности (отношение количества предложений к количеству жителей) — 7,2), наименее — в Похвистнево и Кинеле (индекс активности 3,9 и 4,0 соответственно). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,2, в Тольятти — 6,9.

Наталья Ладова, врио исполнительного директора СОФЖИ — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки: