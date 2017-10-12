В Самаре традиционно предлагают самые дорогие в регионе квартиры

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 4901 квартира, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 4873 квартирами. Замыкает список Похвистнево — к продаже предложено 114 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в сентябре 2017 года составила 44 058 рублей.
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55 918 рубля, самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 286 рублей.
Наиболее активным в сентябре 2017 года был рынок в Отрадном (индекс активности (отношение количества предложений к количеству жителей) — 7,2), наименее — в Похвистнево и Кинеле (индекс активности 3,9 и 4,0 соответственно). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,2, в Тольятти — 6,9.
Наталья Ладова, врио исполнительного директора СОФЖИ — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
«В сентябре 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 50 рублей по отношению к аналогичному показателю августа 2017 года. Это незначительная коррекция. За год (по сравнению с сентябрем 2016 года) снижение более существенное — на 2 327 рублей или 5,02%».