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11:57 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре традиционно предлагают самые дорогие в регионе квартиры

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в сентябре 2017 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 017 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в сентябре 2017 года.

Источник: Агентство «Москва»

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 4901 квартира, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 4873 квартирами. Замыкает список Похвистнево — к продаже предложено 114 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в сентябре 2017 года составила 44 058 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55 918 рубля, самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 286 рублей.

Наиболее активным в сентябре 2017 года был рынок в Отрадном (индекс активности (отношение количества предложений к количеству жителей) — 7,2), наименее — в Похвистнево и Кинеле (индекс активности 3,9 и 4,0 соответственно). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,2, в Тольятти — 6,9.

Наталья Ладова, врио исполнительного директора СОФЖИ — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:

«В сентябре 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 50 рублей по отношению к аналогичному показателю августа 2017 года. Это незначительная коррекция. За год (по сравнению с сентябрем 2016 года) снижение более существенное — на 2 327 рублей или 5,02%».

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