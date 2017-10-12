Средняя зарплата в Калининградской области топчется на отметке в 30 тысяч рублей
В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за август 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30543,9 рубля.
В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за август 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30543,9 рубля.
По сравнению с августом 2016 года она уменьшилась на 1,8%, по сравнению с июлем 2017 года — уменьшилась на 0,9%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2017 года составила 95,4% к уровню августа 2016 года и 99,8% — к уровню июля 2017 года.
По данным Калининградстата, в
Лишь по итогам
Между тем, просроченная задолженность по зарплате на 1 октября 2017 года в Калининграде и области составила 15,309 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 9,6%. Из указанной суммы 4,482 миллиона рублей — долги федерального бюджета. Остальное накопилось ввиду отсутствия у предприятий обрабатывающего сектора собственных средств.