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11:02 (мск), источник: Янтарный край

Средняя зарплата в Калининградской области топчется на отметке в 30 тысяч рублей

В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за август 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30543,9 рубля.

По сравнению с августом 2016 года она уменьшилась на 1,8%, по сравнению с июлем 2017 года — уменьшилась на 0,9%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2017 года составила 95,4% к уровню августа 2016 года и 99,8% — к уровню июля 2017 года.

По данным Калининградстата, в январе-августе текущего года средняя зарплата составила 30611 рублей, что на 4,5% выше, чем в январе-августе 2016 года. Однако реальная заработная плата, пересчитанная с учетом сезонных факторов, в августе оказалась ниже на 3,6% относительно августа прошлого года, и на 0,2% ниже данных за июль текущего года.

Лишь по итогам января-августа реальная зарплата оказалась выше аналогичных 2016 года на 0,9%.

Между тем, просроченная задолженность по зарплате на 1 октября 2017 года в Калининграде и области составила 15,309 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 9,6%. Из указанной суммы 4,482 миллиона рублей — долги федерального бюджета. Остальное накопилось ввиду отсутствия у предприятий обрабатывающего сектора собственных средств.

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