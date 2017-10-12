Средняя зарплата в Калининградской области топчется на отметке в 30 тысяч рублей

По сравнению с августом 2016 года она уменьшилась на 1,8%, по сравнению с июлем 2017 года — уменьшилась на 0,9%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2017 года составила 95,4% к уровню августа 2016 года и 99,8% — к уровню июля 2017 года.

По данным Калининградстата, в январе-августе текущего года средняя зарплата составила 30611 рублей, что на 4,5% выше, чем в январе-августе 2016 года. Однако реальная заработная плата, пересчитанная с учетом сезонных факторов, в августе оказалась ниже на 3,6% относительно августа прошлого года, и на 0,2% ниже данных за июль текущего года.

Лишь по итогам января-августа реальная зарплата оказалась выше аналогичных 2016 года на 0,9%.