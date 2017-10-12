Телеграф переедет

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков уточнил, что освободившиеся площади планируется либо выставить на торги целиком, либо переформатировать, исходя из местоположения, после чего продать по новой цене:

«Продажа — не единственный вариант распоряжения площадями здания: возможно также заключение инвестиционного договора, по которому привлеченный инвестор осуществит градостроительное преобразование. И, поскольку конечной целью “Ростелекома” является монетизация данного актива, то во втором случае объектом купли-продажи станут уже не метры в текущем состоянии и качестве, а новое и современное пространство».

Среди прозвучавших предложений — создание современного многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны. Андрей Поляков Представитель «Ростелекома»

Центральный телеграф насчитывает порядка 40 тыс. кв. м. недвижимости. Основным владельцем является «Ростелеком», который контролирует 80% голосующих акций. Компания оказывает услуги доступа в интернет, IP-телевидения, аренды каналов связи и до сих пор предоставляет сервис отправки телеграмм.

Партнер Cushman & Wakefield Russia Денис Соколов считает, что недвижимость в таком месте можно использовать более эффективно — у объекта высокий торговый потенциал:

«Допустим, на первом этаже мог бы расположиться хороший флагманский магазин уровня крупной компании, крупного бренда. Арендная ставка на такие помещения колеблется в районе 120−150 тыс. руб. за кв. м. В верхней части могли бы продолжать работать коворкинги, потому что сейчас эта площадка себя хорошо очень зарекомендовала».

Здание Центрального телеграфа, если его реконструировать, действительно может стать жемчужиной начала Тверской улицы. Денис Соколов Партнер Cushman & Wakefield Russia

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году и считается объектом культурного наследия регионального значения. Претендовать на него могут крупные девелоперы, которые специализируются как на жилой, так и коммерческой недвижимости.

При этом гарантировать сохранность исторического облика в случае продажи никто не может, о чем свидетельствует история с «Военторгом» и «Детским миром».

По мнению профессора Высшей школы урбанистики Григория Ревзина, с юридической точки зрения многое зависит от содержания паспорта памятника, но и это не дает гарантий:

«В случае с “Военторгом” и “Детским миром” мы имели примеры чрезвычайной манипуляции с памятниками: из предмета охраны “Военторга” было вынесено все, кроме общего облика и рыцарей, которых поставили обратно; с “Детским миром”, по сути, то же самое — интерьер не являлся предметом охраны».

Идея того, что только государство является собственником, который обеспечивает защиту таких объектов, — наивная точка зрения, у нас такое количество памятников уничтожено государством, что никаких надежд на это нет. Григорий Ревзин Профессор Высшей школы урбанистики

По оценкам экспертов, сумма сделки может составить от 5 до 9 млрд руб. в зависимости от инвестиций на стадии редевелопмента; к тому же, новому владельцу так или иначе придется тратить дополнительные средства на поддержку исторического здания в должном виде.