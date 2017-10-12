Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забудьте о Северном потоке-2: заявление ЕС о транзите по Украине
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
39-летняя Климова показала фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:03 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Телеграф переедет

На столичный рынок недвижимости выходит крупный лот: «Ростелеком» заявил о возможности продажи здания Центрального телеграфа на Тверской. Объект находится всего в сотнях метров от Кремля, рядом с Охотным рядом, гостиницами Ritz-Carlton и «Националь», а также Госдумой и мэрией Москвы. В компании «Коммерсантъ FM» подготовку объекта к продаже подтвердили: оборудование будет демонтировано, бизнес из Центрального телеграфа переедет в макрорегиональный филиал «Центр» в районе метро Полежаевская.

IMG_3173_jpg-1600

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков уточнил, что освободившиеся площади планируется либо выставить на торги целиком, либо переформатировать, исходя из местоположения, после чего продать по новой цене:

«Продажа — не единственный вариант распоряжения площадями здания: возможно также заключение инвестиционного договора, по которому привлеченный инвестор осуществит градостроительное преобразование. И, поскольку конечной целью “Ростелекома” является монетизация данного актива, то во втором случае объектом купли-продажи станут уже не метры в текущем состоянии и качестве, а новое и современное пространство».

Среди прозвучавших предложений — создание современного многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны.
Андрей Поляков
Представитель «Ростелекома»

Центральный телеграф насчитывает порядка 40 тыс. кв. м. недвижимости. Основным владельцем является «Ростелеком», который контролирует 80% голосующих акций. Компания оказывает услуги доступа в интернет, IP-телевидения, аренды каналов связи и до сих пор предоставляет сервис отправки телеграмм.

Партнер Cushman & Wakefield Russia Денис Соколов считает, что недвижимость в таком месте можно использовать более эффективно — у объекта высокий торговый потенциал:

«Допустим, на первом этаже мог бы расположиться хороший флагманский магазин уровня крупной компании, крупного бренда. Арендная ставка на такие помещения колеблется в районе 120−150 тыс. руб. за кв. м. В верхней части могли бы продолжать работать коворкинги, потому что сейчас эта площадка себя хорошо очень зарекомендовала».

Здание Центрального телеграфа, если его реконструировать, действительно может стать жемчужиной начала Тверской улицы.
Денис Соколов
Партнер Cushman & Wakefield Russia

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году и считается объектом культурного наследия регионального значения. Претендовать на него могут крупные девелоперы, которые специализируются как на жилой, так и коммерческой недвижимости.

При этом гарантировать сохранность исторического облика в случае продажи никто не может, о чем свидетельствует история с «Военторгом» и «Детским миром».

По мнению профессора Высшей школы урбанистики Григория Ревзина, с юридической точки зрения многое зависит от содержания паспорта памятника, но и это не дает гарантий:

«В случае с “Военторгом” и “Детским миром” мы имели примеры чрезвычайной манипуляции с памятниками: из предмета охраны “Военторга” было вынесено все, кроме общего облика и рыцарей, которых поставили обратно; с “Детским миром”, по сути, то же самое — интерьер не являлся предметом охраны».

Идея того, что только государство является собственником, который обеспечивает защиту таких объектов, — наивная точка зрения, у нас такое количество памятников уничтожено государством, что никаких надежд на это нет.
Григорий Ревзин
Профессор Высшей школы урбанистики

По оценкам экспертов, сумма сделки может составить от 5 до 9 млрд руб. в зависимости от инвестиций на стадии редевелопмента; к тому же, новому владельцу так или иначе придется тратить дополнительные средства на поддержку исторического здания в должном виде.

Николай Долгополов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Когда США начали считать себя великой державой
«Мы вам покажем кузькину мать!»
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками – читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь