Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб.

Презентация купюр проходит в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Купюры в 200 руб. стали уже третьими общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России.

Для повышения срока службы двухсотрублевых банкнот бумажный субстрат обработают специальным полимером.