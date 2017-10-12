Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры поступят в обращение до конца 2017 года.
Купюры поступят в обращение до конца 2017 года.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе
Презентация купюр проходит в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.
Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.
Купюры в 200 руб. стали уже третьими общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России.
Для повышения срока службы двухсотрублевых банкнот бумажный субстрат обработают специальным полимером.
Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования по всей России. На 200-рублевой купюре будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе, на банкноте номиналом 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.