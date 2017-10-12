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10:28 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Купюры поступят в обращение до конца 2017 года.

ЦБ: $ 57.9210   -0.15 € 68.5032   +0.15 ММВБ: $ 57.7100   -0.13 € 68.4375   -0.13
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб.

Презентация купюр проходит в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

Новые банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Купюры в 200 руб. стали уже третьими общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для повышения срока службы двухсотрублевых банкнот бумажный субстрат обработают специальным полимером.

Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования по всей России. На 200-рублевой купюре будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе, на банкноте номиналом 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.

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