Пиотровский: цена билета в Эрмитаж будет зависеть от времени года

«Потребность в дополнительных ограничениях на вход возникла с большой посещаемостью Эрмитажа. Сейчас мы думаем над тем, чтобы цена билета варьировалась в зависимости от сезона», — сказал Пиотровский.

Он отметил, что делать дополнительные скидки для посетителей или вообще обесценивать билет в Эрмитаже не собираются.

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Согласно последним данным, опубликованным на сайте музея, 4 млн человек ежегодно посещают крупнейший художественный центр Санкт-Петербурга. Но, даже несмотря на постоянные очереди около Зимнего дворца, туристы, по словам Пиотровского, не являются главной аудиторией Эрмитажа.

Мы их очень любим, они приносят нам деньги, ради них Эрмитаж дополнительно открывает свои двери, продлевая часы работы. Михаил Пиотровский Генеральный директор музея

«Но мы всегда помним, что главная аудитория — это те, кто стремятся понимать искусство и ценить его. Мы гордимся, что Эрмитаж посещают российские граждане. Всего ¼ нашей аудитории — иностранцы. Это отличает нас от Лувра и Британского музея», — сказал руководитель Эрмитажа.

Он подчеркнул, что для детей, студентов и пенсионеров вход в музей останется свободным.