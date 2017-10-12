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10:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На переселение свердловчан из развалюх потратят еще 200 миллионов

В бюджете нашлись лишние деньги.

Источник: УралИнформБюро

В бюджет Свердловской области внесут правки, касающиеся доходов и расходов. Соответствующее решение было принято 12 октября правительством региона, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

За счет избыточных налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений на 1,9 миллиарда рублей увеличивается доходная часть финансового документа — до 205,9 миллиарда. Эти деньги сразу же будут пущены «в оборот». Соответственно, расходная часть бюджета увеличится на те же 1,9 миллиарда — до 219,5 миллиарда рублей.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, изменения позволят обеспечить дополнительное финансирование мероприятий в нескольких сферах. Например, расходы на здравоохранение увеличатся в целом на 863,2 миллиона рублей. Траты на поддержку культуры в целом увеличиваются на 378,6 миллиона. На 304,4 миллиона рублей планируется увеличить финансовую поддержку спорта в регионе.

На 200 миллионов рублей увеличены расходы на предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Еще 200 миллионов рублей планируется направить на увеличение резервного фонда правительства Свердловской области, 140 миллионов — на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов.

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