На переселение свердловчан из развалюх потратят еще 200 миллионов

Источник: УралИнформБюро

В бюджет Свердловской области внесут правки, касающиеся доходов и расходов. Соответствующее решение было принято 12 октября правительством региона, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Среднего Урала.

За счет избыточных налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений на 1,9 миллиарда рублей увеличивается доходная часть финансового документа — до 205,9 миллиарда. Эти деньги сразу же будут пущены «в оборот». Соответственно, расходная часть бюджета увеличится на те же 1,9 миллиарда — до 219,5 миллиарда рублей.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, изменения позволят обеспечить дополнительное финансирование мероприятий в нескольких сферах. Например, расходы на здравоохранение увеличатся в целом на 863,2 миллиона рублей. Траты на поддержку культуры в целом увеличиваются на 378,6 миллиона. На 304,4 миллиона рублей планируется увеличить финансовую поддержку спорта в регионе.