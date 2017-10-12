Больше денег на спорт предусмотрят в бюджете Иркутской области на 2018 год
Больше денег предусмотреть в бюджете на 2018 год на развитие спорта планируют депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как 12 октября 2017 года сообщила
Больше денег предусмотреть в бюджете на 2018 год на развитие спорта планируют депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как 12 октября 2017 года сообщила
Депутаты предложили выделить деньги на реконструкцию стадиона «Труд» и строительство спортзала для занятий дзюдо в школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске, на строительство ФОКа в поселке Мама
«В обязательном порядке в ходе своих поездок по территориям мы будем смотреть, какое количество детей имеют возможность посещать спортивные занятия бесплатно. Есть муниципалитеты, например, Черемхово, где практически все занятия бесплатны, к этому нужно стремиться. В дальнейшем будет рассмотрена возможность предоставления данной налоговой льготы и для учреждений, строящихся в рамках
«В 2017 году финансирование физкультуры и массового спорта было увеличено на 48% — до 1,2 млрд рублей. В 2018 году мы намерены продолжить работу, направленную на развитие спорта в Приангарье. Нужно улучшать
За последние несколько лет по инициативе парламентариев было профинансировано строительство большого числа спортивных сооружений, в основном типовых
Напомним, законопроект «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будет внесен в Законодательное собрание Иркутской области не позднее 25 октября.
Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.