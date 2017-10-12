Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забудьте о Северном потоке-2: заявление ЕС о транзите по Украине
7 полезных осенних продуктов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
39-летняя Климова показала фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Больше денег на спорт предусмотрят в бюджете Иркутской области на 2018 год

Больше денег предусмотреть в бюджете на 2018 год на развитие спорта планируют депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, речь идет об увеличении финансирования программы «Развитие физической культуры и спорта»: дополнительные средства предлагается выделить на строительство и реконструкцию спортивных объектов, обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ и участия команд в соревнованиях, развитие адаптивного спота. Эти и другие направления для финансирования были обозначены в письме, которое было направлено губернатору Сергею Левченко и подписано председателем ЗС Сергеем Брилкой.

Источник: Reuters

Депутаты предложили выделить деньги на реконструкцию стадиона «Труд» и строительство спортзала для занятий дзюдо в школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске, на строительство ФОКа в поселке Мама Мамско-Чуйского района, капитальный ремонт стадиона «Водник» в Киренске. Как напомнила вице-спикер Наталья Дикусарова, в рамках бюджета 2017 года была поддержана инициатива министерства спорта Иркутской области по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на приобретение спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. Продолжая эту работу, в бюджете-2018 парламентарии считают необходимым предусмотреть 500 млн рублей на ремонт спортивных сооружений и покупку инвентаря для ДЮСШ.

Вице-спикер также рассказала, что в ЗС от муниципальных образований поступает много обращений, касающихся развития в территориях зимних видов спорта, в том числе хоккея. Депутаты предложили выделить деньги на покупку быстровозводимых каркасно-тентовых укрытий для хоккейных коробок и многофункциональных спортплощадок, а также на покупку ледозаливочных машин.

Кроме того, сообщила Наталья Дикусарова, подготовлен проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущества областных и муниципальных учреждений спорта, при этом сэкономленные средства должны быть направлены на увеличение количества времени для бесплатных занятий спортом для детей. Данная инициатива депутатов будет рассмотрена на ближайшей сессии Законодательного Собрания.

«В обязательном порядке в ходе своих поездок по территориям мы будем смотреть, какое количество детей имеют возможность посещать спортивные занятия бесплатно. Есть муниципалитеты, например, Черемхово, где практически все занятия бесплатны, к этому нужно стремиться. В дальнейшем будет рассмотрена возможность предоставления данной налоговой льготы и для учреждений, строящихся в рамках государственно-частного партнерства», — рассказала Наталья Дикусарова.

«В 2017 году финансирование физкультуры и массового спорта было увеличено на 48% — до 1,2 млрд рублей. В 2018 году мы намерены продолжить работу, направленную на развитие спорта в Приангарье. Нужно улучшать материально-техническую базу как спортивных, так и общеобразовательных учреждений, укреплять тренерский состав, привлекая молодежь в профессию. Эта сфера сейчас на контроле у всех депутатов Законодательного Собрания области», — подчеркнул Сергей Брилка.

За последние несколько лет по инициативе парламентариев было профинансировано строительство большого числа спортивных сооружений, в основном типовых физкультурно-оздоровительных комплексов. «Сегодня мы столкнулись с тем, что из федерального бюджета строительство ФОКов больше не финансируется, часть объектов, например, ФОК в Тайшетском районе мы достраиваем за счет областных денег. Если на следующий год ситуация не изменится, депутаты в любом случае будут настаивать на строительстве нескольких объектов за счет бюджета области», — сказала Наталья Дикусарова.

Напомним, законопроект «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будет внесен в Законодательное собрание Иркутской области не позднее 25 октября.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками – читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь