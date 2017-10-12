Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забудьте о Северном потоке-2: заявление ЕС о транзите по Украине
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:28 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья задолжала КГУП «Примтеплоэнерго»

На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест.

Жительница города Находки, владелица двух ювелирных магазинов, задолжала КГУП «Примтеплоэнерго» более 60 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Платить «по счетам» индивидуальный предприниматель не спешила. Ограничение выезда за пределы РФ также не возымело на гражданку должного действия — женщина так и не предприняла попыток к погашению долга. Как только судебному приставу стало известно, что гражданка владеет двумя ювелирными салонами, незамедлительно был осуществлен выезд по месту нахождения имущества должника. На товары, принадлежащие гражданке, был наложен арест.

Набор столовых предметов «Нефритовый фон», набор серебряных ложек, а также кофейный сервиз ручной работы и чайный сервиз были арестованы в счет погашения долга. Арестованное имущество было изъято и оставлено на ответственное хранение взыскателю.

Если в течение установленного законом срока должник так и не погасит долг, арестованное имущество будет передано на реализацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан» прошли во Владивостоке
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками – читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь