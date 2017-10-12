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10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава региона заявил об успешном выполнении программы дорожного строительства в Прикамье

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на заседании региональной общественной палаты.

Источник: РИА "Новости"

Господин Решетников подвел предварительные итоги краевой программы дорожного строительства и ремонта.

«Можно говорить о том, что задача выполнена. Сегодня в Пермском крае сдано 93% от всех запланированных объектов. На эти цели было выделено более 13 млрд руб.», — заявил губернатор.

Также Максим Решетников отметил организацию общественного контроля. «Общественная палата координировала работу 70 добровольных инспекторов, которые проверили более 30 дорожных объектов. Подрядчики понимали, что система контроля работает и делать плохо — себе дороже», — рассказал господин Решетников.

Еще одно направление совместной работы краевого правительства и общественной палаты — работа с обманутыми дольщиками. По словам губернатора, в Пермском крае насчитывается 18 проблемных объектов и более 1900 недостроенных квартир. «Коммуникации между чиновниками и дольщиками до конца не выстроены. Кроме того, зачастую, недобросовестные застройщики используют дольщиков для получения различных преференций. Большая часть проблемных объектов, построена на земельных участках, выделенных для решения проблем с другими объектами», — отмечает Максим Решетников. По его словам, закон о поддержке обманутых дольщиков, подготовленный совместно с общественной палатой, предполагает адресную помощь нуждающимся в жилье. «Важно объяснять дольщикам, чтобы они тоже делали шаги для решения этой проблемы — создавали жилищно-строительные кооперативы, работали с объектами. Разрешить проблему можно только совместными усилиями», — отметил господин Решетников.

В конце своего выступления, Максим Решетников обозначил приоритеты социально-экономического развития региона — строительство детских садов и школ, модернизация, газификация, обеспечение интернетом и связью отдаленных территорий.

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