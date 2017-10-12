Глава региона заявил об успешном выполнении программы дорожного строительства в Прикамье
Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на заседании региональной общественной палаты.
Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на заседании региональной общественной палаты.
Господин Решетников подвел предварительные итоги краевой программы дорожного строительства и ремонта.
«Можно говорить о том, что задача выполнена. Сегодня в Пермском крае сдано 93% от всех запланированных объектов. На эти цели было выделено более 13 млрд руб.», — заявил губернатор.
Также Максим Решетников отметил организацию общественного контроля. «Общественная палата координировала работу 70 добровольных инспекторов, которые проверили более 30 дорожных объектов. Подрядчики понимали, что система контроля работает и делать плохо — себе дороже», — рассказал господин Решетников.
Еще одно направление совместной работы краевого правительства и общественной палаты — работа с обманутыми дольщиками. По словам губернатора, в Пермском крае насчитывается 18 проблемных объектов и более 1900 недостроенных квартир. «Коммуникации между чиновниками и дольщиками до конца не выстроены. Кроме того, зачастую, недобросовестные застройщики используют дольщиков для получения различных преференций. Большая часть проблемных объектов, построена на земельных участках, выделенных для решения проблем с другими объектами», — отмечает Максим Решетников. По его словам, закон о поддержке обманутых дольщиков, подготовленный совместно с общественной палатой, предполагает адресную помощь нуждающимся в жилье. «Важно объяснять дольщикам, чтобы они тоже делали шаги для решения этой проблемы — создавали
В конце своего выступления, Максим Решетников обозначил приоритеты