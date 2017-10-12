Власти Ростовской области запросили у Правительства РФ 274 млн рублей на покупку жилья для погорельцев

Такую же сумму на эти цели власти хотят выделить из местных бюджетов разных уровней. Таким образом всего на покупку жилищных сертификатов для погорельцев в Ростовской области хотят направить порядка 548 млн руб.
Ожидается, что документ, Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в Правительство РФ с просьбой выделить из федерального бюджета 274 млн рублей, будет подписан на следующей неделе. После этого в ноябре в Законодательное Собрание области будет внесен проект областного закона, который определит критерии и получателей дополнительной поддержки.
Крупный пожар в историческом центре Ростова-на-Дону произошел 21 октября. Тогда общая площадь пожара составила 10 тыс. кв м. Сейчас в списках пострадавших значится 692 человека, право на получение социальной поддержки доказал 361 человек. Из них право на получение жилищного сертификата доказали 86 пострадавших. Еще 158 не смогли подтвердить факт проживания в зоне происшествия. 548 млн рублей планируется потратить на жилищные сертификаты для них.