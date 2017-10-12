Власти Ростовской области запросили у Правительства РФ 274 млн рублей на покупку жилья для погорельцев

Такую же сумму на эти цели власти хотят выделить из местных бюджетов разных уровней. Таким образом всего на покупку жилищных сертификатов для погорельцев в Ростовской области хотят направить порядка 548 млн руб.

Ожидается, что документ, Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в Правительство РФ с просьбой выделить из федерального бюджета 274 млн рублей, будет подписан на следующей неделе. После этого в ноябре в Законодательное Собрание области будет внесен проект областного закона, который определит критерии и получателей дополнительной поддержки.