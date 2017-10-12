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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Ростовской области запросили у Правительства РФ 274 млн рублей на покупку жилья для погорельцев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в Правительство РФ с просьбой выделить из федерального бюджета 274 млн рублей, которые планируют направить на покупку жилищных сертификатов для пострадавших от пожара, который произошел в центре Ростова-на-Дону 21 августа, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такую же сумму на эти цели власти хотят выделить из местных бюджетов разных уровней. Таким образом всего на покупку жилищных сертификатов для погорельцев в Ростовской области хотят направить порядка 548 млн руб.

Ожидается, что документ, Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился в Правительство РФ с просьбой выделить из федерального бюджета 274 млн рублей, будет подписан на следующей неделе. После этого в ноябре в Законодательное Собрание области будет внесен проект областного закона, который определит критерии и получателей дополнительной поддержки.

Крупный пожар в историческом центре Ростова-на-Дону произошел 21 октября. Тогда общая площадь пожара составила 10 тыс. кв м. Сейчас в списках пострадавших значится 692 человека, право на получение социальной поддержки доказал 361 человек. Из них право на получение жилищного сертификата доказали 86 пострадавших. Еще 158 не смогли подтвердить факт проживания в зоне происшествия. 548 млн рублей планируется потратить на жилищные сертификаты для них.

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