Татарстану в ближайшие три года не будут выделять дотации из бюджета России

Источник: Prokazan.ru

Всего 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Помимо Татарстана, это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Московская и Ленинградская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Все они являются регионами-донорами и не получают дотации на выравнивание.

Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан — из федерального бюджета республика получит более 59 млрд рублей, на 6,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. А наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд рублей больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третья по величине дотация — более 39,3 млрд рублей — будет направлена в Камчатский край.