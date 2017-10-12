Татарстану в ближайшие три года не будут выделять дотации из бюджета России
Из бюджета России в ближайшие три года не будут выделяться дотации Татарстану как
Из бюджета России в ближайшие три года не будут выделяться дотации Татарстану как
Всего 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Помимо Татарстана, это
Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан — из федерального бюджета республика получит более 59 млрд рублей, на 6,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. А наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд рублей больше и станет вторым по объему получателем этой дотации. Третья по величине дотация — более 39,3 млрд рублей — будет направлена в Камчатский край.
Напомним, ранее Татарстан занял шестое место в списке регионов России по выплатам налогов в федеральный бюджет на 1 января 2017 года. Республика выплатила 396,7 млрд рублей налогов.