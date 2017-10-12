Украинские покупатели нервничают из-за ситуации вокруг тендеров Белорусской нефтяной компании

Источник: Ежедневник.by

Об этом enkorr сообщили в компании. Поставщик предлагает на долгосрочной основе до 45 тыс. тонн ДТ ежемесячно на период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

На протяжении ноября 2017 года — апреля 2018 года компания будет поставлять ресурс с улучшенными температурными характеристиками (предельная температура фильтруемости не выше -26℃, предельная температура помутнения не выше -16℃).

Также на торги выставляется по 240 тыс. тонн (до 20 тыс. тонн ежемесячно) бензинов А-92 и А-95.

Как сообщал enkorr, конкурс по продаже дизтоплива и бензинов с аналогичным объемом компания объявляла на 29 августа 2017 года. Однако по сей день результаты торгов неизвестны. Также неизвестны результаты аукционов БНК, назначенных на 23 августа и 27 июля 2017 года.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что неопределенность с проведением конкурсов на годовые объемы топлива связана с затянувшимся назначением нового генерального директора компании. Как сообщал enkorr, предыдущий глава БНК Александр Демидов покинул свой пост в марте 2017 года.

Сергей Куюн отметил, что сложившаяся ситуация вокруг тендеров БНК вызывает нервозность на украинском рынке. «В октябре заканчиваются действующие контракты, а по новым ясности нет. Это вызывает нервозность у рынка, трейдеры будут вынуждены искать другие источники поставок», — сказал С. Куюн.

По мнению эксперта, из-за проволочек с проведением тендеров компания может потерять свою долю украинского рынка.

«Конкуренция на рынке дизельного топлива обостряется, растут поставки из России, увеличили производство украинские заводы. БНК необходимо мобилизоваться, иначе есть риск ослабления позиций на наиболее ликвидном рынке», — заявил Сергей Куюн.