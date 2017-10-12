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11:57 (мск), источник: Восток Медиа

Очередные российские автобусы на газе появились в Хабаровске

Транспортные средства изготовили с учётом строгих европейских технических стандартов.

Источник: Восток Медиа

На хабаровских дорогах появится ещё одна партия автобусов российского производства, использующих в качестве топлива газ. Их эксплуатация обойдётся автопаркам в два раза дешевле аналогов, передвигающихся с помощью бензина. А ещё ими смогут пользоваться люди всех категорий, в том числе и инвалиды-колясочники.

Четыре автобуса уже прибыли в дальневосточную столицу и скоро выйдут на городские маршруты. Автобусы сконструированы с учётом не только российских, но и самых строгих, европейских технических регламентов, сообщает пресс-служба администрации города.

«В конструкции применены самые современные технологии. Он безопасен, мы постарались учесть все нюансы, чтобы пассажирам было комфортно. Здесь оборудован пандус для перевозки инвалидов-колясочников, удобно это и для пожилых людей. Примерены современные материалы отделки, система безопасности позволяет контролировать салон, а информация с камер пишется на жёсткий диск и предоставляется заказчику по первому требованию», — рассказал директор по региональным продажам группы компаний «Волгабас» Сергей Букрин.

В автобусах завода «Volgabus» поместятся 104 пассажиры, 28 из них смогут сесть. Городскому бюджету каждый из них обошёлся в 5,8 миллиона рублей. Снизить итоговую стоимость удалось за счёт субсидии, полученной по федеральной программе на закупку транспорта на газомоторном топливе. Предприятия смогут сэкономить на ремонте: производитель даёт гарантию 2 года на обслуживание.

Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке России, который закупил для муниципальных нужд автобусы Волжского завода. Пока в столицу Дальнего Востока прибыли четыре машины, к концу недели ожидается новая партия — ещё из четырёх автобусов. Машины выйдут на линию после прохождения всех необходимых регистрационных процедур.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что восемь автобусов закупили в рамках программы «Доступная среда» на 2014−2020 годы, а их стоимость превышает 46 миллионов рублей.

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