ЦБ РФ выпустил в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне банкноты номиналом 200 рублей изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основным изображением на оборотной стороне является Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью столицы Приморья, изображен на лицевой стороны банкноты номиналом 2000 рублей. На оборотной стороне художники изобразили космодром «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября глава Центробанка Эльвира Набиулина и гендиректор Госзнака Аркадий Трачук представят купюры достоинством 200 и 2000 рублей и расскажут об основных признаках защиты новых денежных знаков.