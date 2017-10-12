На Урале нашли способ борьбы с нелегальными свалками

Источник: AP 2017

Им удалось воплотить идею в жизнь при поддержке депутата свердловского Заксобрания Игоря Володина, который курирует рабочую группу партпроекта «Единой России» — «Экология России».

Все гениальное просто

Сейчас в Красноуфимске отходы вывозятся не на полигон, а на площадку предприятия «Экос». Мусоровозы высвобождают содержимое на землю рядом сортировочным комплексом. И отходы тут же оперативно разбираются. Схема работы станции очень проста. Конструкция состоит из наклонного транспортера, на который отходы помещают вручную с помощью лопат. Затем они по конвеерной ленте поднимаются в будку, где происходит сортировка.

«Морфологический состав мусора достаточно сложный, поэтому его разбирают вручную», — пояснил руководитель производственной территории Эльдар Микаев.

Специально подготовленные работники снимают с конвеерной ленты пластик, металл, стекло и бумагу. Каждый сортировщик нацелен на конкретный тип материалов, которые помещаются в отдельные мешки.

Органические отходы по конвееру выводятся из будки и тоже упаковываются в большие пакеты. Далее содержимое прессуется. В таком виде оно готово к отправке на переработку.

Сырьевая база

Ежемесячная производительность установки порядка 10−12 тонн картона, 3−8 тонн пластика, 4−8 тонн стекла. Летом показатели по стеклу и пластику выше, поскольку отмечается рост потребления продуктов в такой упаковке. По словам руководителя производственной территории, на каждый вид отходов, помимо органики, есть свой покупатель. Большинство их идет на переработку.

Например, из макулатуры делают шовный строительный утеплитель, а из пластика — товары народного потребления и даже уличные ограждения, которые выглядят как чугунные. Те виды пластика, которые перерабатывать пока не научились, отправляются на предприятия в качестве технического топлива. Органические отходы увозят на полигон.

Санитары леса

Как отмечает замдиректора Научно-технического центра градостроительной экологии Евгений Тюльканов, образователям отходов выгоднее возить их на сортировку, а не на полигон, поскольку в таком случае не нужно платить за размещение мусора.

Кроме того, подчеркивает эксперт, несортированные твердые коммунальные отходы без предварительной обработки складировать на полигоне в Красноуфимске запрещено. Дело в том, что деятельность по размещению отходов 1−4 классов опасности подлежит лицензированию. Если у полигона нет разрешительного документа, то складировать там можно только мусор пятого, то есть самый наименьшего, класса опасности. Обычный несортированный мусор к этой категории не принадлежит.

«Твердые коммунальные отходы относятся к четвертому классу опасности, а размещать на полигоне можно только пятый класс, то есть органику. Поэтому полигоны вынуждены устанавливать подобные линии, чтобы легализовать свою деятельность. По санитарным правилам и нормам, ручная сортировка на полигоне запрещена. А с помощью данного комплекса производится механизированная сортировка, которая позволяет обеспечить безопасные условия труда — люди работают в тепле и обеспечены средствами индивидуальной защиты», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что за счет предварительной сортировки можно значительно сократить объем отходов, вывозимых на полигоны. Причем за счет прессования уже отделенный органический мусор удается сжать еще на 70%.

Сейчас сортировочный комплекс работает только в Красноуфимске, но в ближайшие дни аналогичную конструкцию отправят в Озерск. Заинтересовались проектом также в Курганской области и в ХМАО. На Среднем Урале оборудование намерены закупить власти Сухого Лога.

По словам Евгения Тюльканова, конструкция стоит порядка 1 млн рублей, и муниципалитеты могут себе позволить такие траты. Оборудование настолько просто, что починить его может любой человек, более-менее владеющий гаечным ключом. Уникальность комплекса в его мобильности и компактности. Он собирается за пять-шесть часов.